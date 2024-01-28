https://ria.ru/20240128/festival-1923963891.html

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" начался в китайском Даляне

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" начался в китайском Даляне - РИА Новости, 28.01.2024

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" начался в китайском Даляне

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", посвященный российским товарам, стартовал в китайском Даляне 28 января, сообщает Российский экспортный центр (группа... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:30

2024-01-28T13:30

2024-01-28T13:30

вэб.рф (вэб)

китай

далянь

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", посвященный российским товарам, стартовал в китайском Даляне 28 января, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ). "Презентация этого инновационного формата продвижения отечественных товаров состоялась накануне 27 января, в Шэньяне. Инициатива реализована Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) при содействии российского правительства и властей провинции Ляонин (Китай)", - говорится в сообщении. "Миссия фестиваля-ярмарки - создать образ нашей страны как надежного партнера. И синергия продвижения российской продукции, культуры, спорта и традиций в этом неоценима. В 2024 году мы продолжим проведение фестивалей-ярмарок под брендом "Сделано в России" в провинциях Китая: необходимо расширять ассортимент и географию поставок, но предстоит еще долгий путь, так как удаленные от России китайские регионы пока плохо знакомы с нашей продукцией", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. На открытии фестиваля-ярмарки с торжественными речами к посетителям также обратились мэр Даляня Шаован Чэн, генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко, вице-губернатор провинции Ляонин Говэй Цзинь. В рамках торжественной церемонии открытия состоялся концерт с участием коллективов из России и КНР и дегустационное шоу от шеф-повара "Мираторга". На фестивале-ярмарке российские и китайские предприятия обсуждают инвестиционные возможности сотрудничества. Компании из Китая и России ведут диалог о всевозможных аспектах торговли, ищут потенциальные комбинации для совместного производства и инвестиций на территориях друг друга. Российский бизнес уже получил логистические маршруты, коридоры и сервисы, которые позволяют сделать доставку продукции из России в Китай более удобной и выгодной. Никишина рассказала, что фестиваль, который только начал свою работу, уже сформировал позитивное восприятие отечественной продукции. Так, в Даляне ожидается подписание меморандума по закупке российской продукции крупным китайским дистрибьютером у четырех отечественных производителей. "Это стало возможным по итогам первого дня работы фестиваля-ярмарки в Шэньяне, где китайский бизнес не только познакомился и оценил качество российской продукции, но и убедился в высокой заинтересованности китайских потребителей в товарах из РФ. Мы отмечаем, что тест на позитивное восприятие потребителей наши товары прошли на отлично. И это только начало! Это беспрецедентный успех: когда сразу после знакомства с продукцией заключаются столь крупные контракты, поскольку обычно до выхода на сделку проходит куда большее количество времени", - добавила Никишина. Генеральный директор РЭЦ рассказала, что уже за первый час работы "Сделано в России" китайский бизнес оценил высокий экспортный потенциал российской продукции, на котором можно серьезно заработать. "В Китае онлайн-торговля является мощным катализатором коммерческой активности. Запланированные на первые семь дней объемы продаж были реализованы полностью уже в первый день работы ярмарки. Это новый уровень объема реализации продукции. Такой впечатляющий рост продаж существенно превосходит первоначальные прогнозы наших компаний. Возможность увеличения объемов продаж в десять раз благодаря интернет-торговле становится реальностью. Блогеры и стримеры в этом контексте выступают в роли влиятельных лидеров мнений, способных формировать спрос в реальном времени. Фестиваль продолжает свою жизнь в онлайн-формате, позволяя китайским потребителям знакомиться с товарами и приобретать их через интернет", - уточнила Никишина. Она отметила, что с учетом тенденции развития электронной торговли, РЭЦ реализует программу развития сети национальных магазинов российских товаров в Китае. Сейчас открыты 14 таких магазинов под брендом Made in Russia на 8 китайских маркетплейсах, где потребитель может купить все необходимое: например, сладости, бытовую химию, косметику, даже уголь для мангала. Всего представлено более 3 тысяч наименований товаров, этот перечень продолжает расширяться. По данным генерального консула РФ в Шиньяне Сергея Черненко, товарооборот провинции Ляонин с российскими регионами по итогам 2023 года достиг 54,9 миллиарда юаней (7,6 миллиарда долларов), это на 53% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос до 40,5 миллиарда юаней (5,6 миллиарда долларов, рост на 63,5%), экспорт - до 14,4 миллиарда юаней (2 миллиарда долларов, рост на 29,4%).

https://ria.ru/20240127/kitay-1923853828.html

https://ria.ru/20231218/potentsial-1916476005.html

https://ria.ru/20231220/indeks-1916781767.html

китай

далянь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вэб.рф (вэб), китай, далянь