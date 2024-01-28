https://ria.ru/20240128/fermery-1924037305.html

К рынку Рюнжи под Парижем пригнали бронемашины в ожидании протеста фермеров

К рынку Рюнжи под Парижем пригнали бронемашины в ожидании протеста фермеров - РИА Новости, 28.01.2024

К рынку Рюнжи под Парижем пригнали бронемашины в ожидании протеста фермеров

Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который намерены блокировать протестующие фермеры, сообщила префектуры... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T23:41

2024-01-28T23:41

2024-01-28T23:41

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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который намерены блокировать протестующие фермеры, сообщила префектуры города. Как сообщила префектура, полиция усилила охрану крупнейшего продовольственного рынка, а также аэропорта Пари-Шарль-де-Голль. "Согласно распоряжению (главы МВД) Жеральда Дарманена, существенные оборонительные средства были размещены вокруг Рюнжи и Руасси, чтобы предотвратить любую блокаду. Мобильные бригады полиции, подкрепленные колесными бронемашинами жандармерии, присутствуют на месте и контролируют доступ", - сообщила префектура в Х. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен велел усилить меры безопасности вокруг столицы из-за угроз фермеров блокировать Париж и крупнейший продуктовый рынок рядом со столицей. Дарманен однако напомнил о требовании для сил полиции "действовать с большой сдержанностью" и вмешиваться "только в крайнем случае", если под угрозой будут находиться люди или общественные здания. Дарманен привел в пример акцию с уничтожением фермерами продовольственного груза, перевозимого иностранными грузовиками. Накануне протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, а французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs сообщил, что намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция начнётся в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Активисты сочли меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240127/frantsiya-1923857710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, румыния, жеральд дарманен, габриэль атталь