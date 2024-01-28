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Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой - РИА Новости, 28.01.2024
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16:48 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html
Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой
Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой - РИА Новости, 28.01.2024
Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой
Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), из которого они намерены выйти, стало угрозой для... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:48
2024-01-28T16:48
в мире
нигер
буркина-фасо
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мохамед базум
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), из которого они намерены выйти, стало угрозой для стран-участниц. Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. "ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов… организация не оказала нашим странам содействия в… борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера. Также отмечается, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции". Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн ранее обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация ЭКОВАС объяснила отсутствие на переговорах в нигерской столице Ниамее технической неисправностью самолета. В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923990474.html
https://ria.ru/20231218/niger-1916409116.html
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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, мохамед базум, али махаман ламин зейн
В мире, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Мохамед Базум, Али Махаман Ламин Зейн
Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой

Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили, что ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), из которого они намерены выйти, стало угрозой для стран-участниц.
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС.
Заседание ECOWAS - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС
Вчера, 16:21
"ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов… организация не оказала нашим странам содействия в… борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера.
Также отмечается, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".
Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн ранее обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация ЭКОВАС объяснила отсутствие на переговорах в нигерской столице Ниамее технической неисправностью самолета.
В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Али Махаман Ламин Зейн - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Премьер Нигера анонсировал возобновление переговоров с ЭКОВАС
18 декабря 2023, 10:18
 
В миреНигерБуркина-ФасоМалиМохамед БазумАли Махаман Ламин Зейн
 
 
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