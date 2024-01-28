https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html

Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой

Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой - РИА Новости, 28.01.2024

Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой

Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), из которого они намерены выйти, стало угрозой для... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:48

2024-01-28T16:48

2024-01-28T16:48

в мире

нигер

буркина-фасо

мали

мохамед базум

али махаман ламин зейн

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), из которого они намерены выйти, стало угрозой для стран-участниц. Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. "ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов… организация не оказала нашим странам содействия в… борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера. Также отмечается, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции". Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн ранее обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация ЭКОВАС объяснила отсутствие на переговорах в нигерской столице Ниамее технической неисправностью самолета. В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20240128/ekovas-1923990474.html

https://ria.ru/20231218/niger-1916409116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, буркина-фасо, мали, мохамед базум, али махаман ламин зейн