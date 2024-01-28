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Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС - РИА Новости, 28.01.2024
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16:21 28.01.2024 (обновлено: 21:04 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923990474.html
Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС
Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС - РИА Новости, 28.01.2024
Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:21
2024-01-28T21:04
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Рейтер.&quot;ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов, &lt;…&gt; организация не оказала нашим странам содействия в &lt;…&gt; борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности&quot;, — говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера.Кроме того, три страны указали, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".Позднее в ЭКОВАС заявили, что сообщество хочет решить проблемные вопросы путем переговоров. Там добавили, что комиссия пока не получила непосредственного формального уведомления от трех африканских стран о выходе из организации.Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн в четверг обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее. Делегация объединения объяснила отсутствие на переговорах технической неисправностью самолета.В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного Национального совета по защите отечества. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.В свою очередь, Мали, Нигер и Буркина-Фасо в сентябре подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".
https://ria.ru/20240117/niger-1921886187.html
https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html
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в мире, буркина-фасо, нигер, мали, али махаман ламин зейн, мохамед базум
В мире, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум
Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из экономического сообщества ЭКОВАС

© AP Photo / Ben CurtisЗаседание ECOWAS
Заседание ECOWAS - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Рейтер.
«

"ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов, <…> организация не оказала нашим странам содействия в <…> борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера.

Кроме того, три страны указали, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".
Позднее в ЭКОВАС заявили, что сообщество хочет решить проблемные вопросы путем переговоров. Там добавили, что комиссия пока не получила непосредственного формального уведомления от трех африканских стран о выходе из организации.
Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн в четверг обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее. Делегация объединения объяснила отсутствие на переговорах технической неисправностью самолета.
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В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного Национального совета по защите отечества. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
В свою очередь, Мали, Нигер и Буркина-Фасо в сентябре подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".
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В миреБуркина-ФасоНигерМалиАли Махаман Ламин ЗейнМохамед Базум
 
 
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