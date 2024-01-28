https://ria.ru/20240128/ekovas-1923990474.html

Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС

Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС - РИА Новости, 28.01.2024

Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:21

2024-01-28T16:21

2024-01-28T21:04

в мире

буркина-фасо

нигер

мали

али махаман ламин зейн

мохамед базум

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Рейтер."ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов, <…> организация не оказала нашим странам содействия в <…> борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера.Кроме того, три страны указали, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".Позднее в ЭКОВАС заявили, что сообщество хочет решить проблемные вопросы путем переговоров. Там добавили, что комиссия пока не получила непосредственного формального уведомления от трех африканских стран о выходе из организации.Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн в четверг обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее. Делегация объединения объяснила отсутствие на переговорах технической неисправностью самолета.В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного Национального совета по защите отечества. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.В свою очередь, Мали, Нигер и Буркина-Фасо в сентябре подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".

https://ria.ru/20240117/niger-1921886187.html

https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, буркина-фасо, нигер, мали, али махаман ламин зейн, мохамед базум