https://ria.ru/20240128/dtp-1923940582.html

Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани

Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани - РИА Новости, 28.01.2024

Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:20

2024-01-28T09:20

2024-01-28T09:20

происшествия

краснодарский край

москва

нальчик

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса, ехавшего из Москвы в Нальчик, им оказывают все необходимое содействие. ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 км трассы Р-217 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. В результате пять человек погибли, 8 пострадали. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения Павловского района. "Тяжелое ДТП произошло сегодня на 15 километре трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской Краснодарского края… К сожалению, есть погибшие. Это водитель и два пассажира автобуса, водитель и пассажир грузовика… Искренне соболезную родным погибших. Министерством здравоохранения республики и минтрансом КБР во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края проводится работа по организации необходимого содействия близким погибших и пострадавшим", - написал Коков.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html

краснодарский край

москва

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, москва, нальчик, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)