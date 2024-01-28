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Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани - РИА Новости, 28.01.2024
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09:20 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/dtp-1923940582.html
Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани
Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани - РИА Новости, 28.01.2024
Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:20
2024-01-28T09:20
происшествия
краснодарский край
москва
нальчик
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса, ехавшего из Москвы в Нальчик, им оказывают все необходимое содействие. ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 км трассы Р-217 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. В результате пять человек погибли, 8 пострадали. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения Павловского района. "Тяжелое ДТП произошло сегодня на 15 километре трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской Краснодарского края… К сожалению, есть погибшие. Это водитель и два пассажира автобуса, водитель и пассажир грузовика… Искренне соболезную родным погибших. Министерством здравоохранения республики и минтрансом КБР во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края проводится работа по организации необходимого содействия близким погибших и пострадавшим", - написал Коков.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html
краснодарский край
москва
нальчик
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происшествия, краснодарский край, москва, нальчик, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Москва, Нальчик, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани

Власти КБР помогают близким погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса, ехавшего из Москвы в Нальчик, им оказывают все необходимое содействие.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 км трассы Р-217 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. В результате пять человек погибли, 8 пострадали. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения Павловского района.
"Тяжелое ДТП произошло сегодня на 15 километре трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской Краснодарского края… К сожалению, есть погибшие. Это водитель и два пассажира автобуса, водитель и пассажир грузовика… Искренне соболезную родным погибших. Министерством здравоохранения республики и минтрансом КБР во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края проводится работа по организации необходимого содействия близким погибших и пострадавшим", - написал Коков.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку
06:42
 
ПроисшествияКраснодарский крайМоскваНальчикКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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