https://ria.ru/20240128/dtp-1923933069.html

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек - РИА Новости, 28.01.2024

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае погибли пять человек, сообщили на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T07:24

2024-01-28T07:24

2024-01-28T09:06

происшествия

краснодарский край

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае погибли пять человек, сообщили на сайте ГУ МЧС по региону. "В районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р 217, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса (Неоплан) сообщением Москва — Нальчик и грузового автомобиля (Хёндэ). <...> В результате ДТП пострадали 13 человек, из них пять человек погибли", — говорится в публикации.Пострадавших доставят в больницы Павловского района.Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html

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происшествия, краснодарский край, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)