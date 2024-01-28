https://ria.ru/20240128/dtp-1923933069.html
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек - РИА Новости, 28.01.2024
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае погибли пять человек, сообщили на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T07:24
2024-01-28T07:24
2024-01-28T09:06
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае погибли пять человек, сообщили на сайте ГУ МЧС по региону. "В районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р 217, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса (Неоплан) сообщением Москва — Нальчик и грузового автомобиля (Хёндэ). <...> В результате ДТП пострадали 13 человек, из них пять человек погибли", — говорится в публикации.Пострадавших доставят в больницы Павловского района.Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html
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происшествия, краснодарский край, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В Краснодарском крае в ДТП с участием автобуса и грузовика погибли пять человек