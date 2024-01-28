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"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ
По окончании спецоперации Украина лишится выхода к Черному морю, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:20
2024-01-28T14:20
2024-01-28T14:20
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По окончании спецоперации Украина лишится выхода к Черному морю, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Украине отрежут доступ к Черному морю, она потеряет большую часть производственных мощностей и огромное количество ресурсов…" — отметил он.Риттер подчеркнул, что это случится в результате утраты Украиной контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. По его мнению, эти города скоро войдут в состав России.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, восемнадцатого января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а двадцать первого января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html
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в мире, украина, черное море, россия, скотт риттер, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Черное море, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина рискует лишиться доступа к Черному морю