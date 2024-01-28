Рейтинг@Mail.ru
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ
По окончании спецоперации Украина лишится выхода к Черному морю, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:20
2024-01-28T14:20
в мире
украина
черное море
россия
скотт риттер
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По окончании спецоперации Украина лишится выхода к Черному морю, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Украине отрежут доступ к Черному морю, она потеряет большую часть производственных мощностей и огромное количество ресурсов…" — отметил он.Риттер подчеркнул, что это случится в результате утраты Украиной контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. По его мнению, эти города скоро войдут в состав России.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, восемнадцатого января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а двадцать первого января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html
https://ria.ru/20240128/skandal-1923961645.html
украина
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черное море, россия, скотт риттер, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Черное море, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина рискует лишиться доступа к Черному морю

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв РИА Новости. По окончании спецоперации Украина лишится выхода к Черному морю, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
"Украине отрежут доступ к Черному морю, она потеряет большую часть производственных мощностей и огромное количество ресурсов…" — отметил он.
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
"В руках русских": в Германии признали неудобную правду о ходе спецоперации
Вчера, 11:19
Риттер подчеркнул, что это случится в результате утраты Украиной контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. По его мнению, эти города скоро войдут в состав России.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, восемнадцатого января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а двадцать первого января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Во Франции обрушились на Зеленского из-за очередного скандала на Украине
Вчера, 13:11
 
В миреУкраинаЧерное мореРоссияСкотт РиттерВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала