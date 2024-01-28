https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html

"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ

"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024

"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ

По окончании спецоперации Украина лишится выхода к Черному морю, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:20

2024-01-28T14:20

2024-01-28T14:20

в мире

украина

черное море

россия

скотт риттер

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По окончании спецоперации Украина лишится выхода к Черному морю, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Украине отрежут доступ к Черному морю, она потеряет большую часть производственных мощностей и огромное количество ресурсов…" — отметил он.Риттер подчеркнул, что это случится в результате утраты Украиной контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. По его мнению, эти города скоро войдут в состав России.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, восемнадцатого января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а двадцать первого января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html

https://ria.ru/20240128/skandal-1923961645.html

украина

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, черное море, россия, скотт риттер, вооруженные силы сша