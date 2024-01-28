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В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России" - РИА Новости, 28.01.2024
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10:29 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/donetsk-1923946906.html
В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России"
В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России" - РИА Новости, 28.01.2024
В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России"
Региональное представительство общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" открылось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:29
2024-01-28T10:29
экономика
россия
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Региональное представительство общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" открылось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Участие в нашей организации дает доступ к международной базе инновационных проектов, а также возможность проконсультироваться со специалистами, которые работают в различных отраслях экономики", - рассказал председатель регионального отделения "Инвестиционная Россия" Игорь Федорченко. Он подчеркнул, что организация создана еще в 2014 году и получила поддержку Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию страны. "Это еще один сигнал бизнесу, чтобы он не оставался в стороне, потому что республика развивается... все чувствуют, что территория ДНР имеет сумасшедший экономический потенциал и боятся сделать лаг во времени и опоздать", - отметил зампредседателя Народного совета ДНР Андрей Крамар. Организация призвана стать платформой для изучения лучших практик работы с инвесторами и распространения их по всей стране. Она объединила 75 региональных отделений на территории РФ, а также представительства более чем в 30 странах мира.
https://ria.ru/20240123/otkrytiebiznesatest-1921870971.html
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экономика, россия, донецкая народная республика, донецк
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк
В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России"

В Донецке открыли представительство организации "Инвестиционная Россия"

© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Региональное представительство общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" открылось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Участие в нашей организации дает доступ к международной базе инновационных проектов, а также возможность проконсультироваться со специалистами, которые работают в различных отраслях экономики", - рассказал председатель регионального отделения "Инвестиционная Россия" Игорь Федорченко.
Он подчеркнул, что организация создана еще в 2014 году и получила поддержку Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию страны.
"Это еще один сигнал бизнесу, чтобы он не оставался в стороне, потому что республика развивается... все чувствуют, что территория ДНР имеет сумасшедший экономический потенциал и боятся сделать лаг во времени и опоздать", - отметил зампредседателя Народного совета ДНР Андрей Крамар.
Организация призвана стать платформой для изучения лучших практик работы с инвесторами и распространения их по всей стране. Она объединила 75 региональных отделений на территории РФ, а также представительства более чем в 30 странах мира.
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ЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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