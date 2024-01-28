https://ria.ru/20240128/donetsk-1923946906.html

В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России"

В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России" - РИА Новости, 28.01.2024

В Донецке открыли представительство "Инвестиционной России"

Региональное представительство общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" открылось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T10:29

2024-01-28T10:29

2024-01-28T10:29

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россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Региональное представительство общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" открылось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Участие в нашей организации дает доступ к международной базе инновационных проектов, а также возможность проконсультироваться со специалистами, которые работают в различных отраслях экономики", - рассказал председатель регионального отделения "Инвестиционная Россия" Игорь Федорченко. Он подчеркнул, что организация создана еще в 2014 году и получила поддержку Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию страны. "Это еще один сигнал бизнесу, чтобы он не оставался в стороне, потому что республика развивается... все чувствуют, что территория ДНР имеет сумасшедший экономический потенциал и боятся сделать лаг во времени и опоздать", - отметил зампредседателя Народного совета ДНР Андрей Крамар. Организация призвана стать платформой для изучения лучших практик работы с инвесторами и распространения их по всей стране. Она объединила 75 региональных отделений на территории РФ, а также представительства более чем в 30 странах мира.

https://ria.ru/20240123/otkrytiebiznesatest-1921870971.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, донецкая народная республика, донецк