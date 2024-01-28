https://ria.ru/20240128/diversanty-1923928559.html

На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове

На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове - РИА Новости, 28.01.2024

На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове

Во Львове слишком много русскоговорящих, пожаловалась бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:13

2024-01-28T05:13

2024-01-28T05:13

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Во Львове слишком много русскоговорящих, пожаловалась бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI"Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?" — посетовала политик.Фарион сообщила, что "русскоговорящего населения" на Украине, по ее мнению, быть не может, поскольку Конституционный суд отказался признавать таких людей в качестве отдельной юридической категории.Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html

https://ria.ru/20230704/yazyk-1882038106.html

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в мире, украина, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины