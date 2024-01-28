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На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове - РИА Новости, 28.01.2024
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05:13 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/diversanty-1923928559.html
На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове
На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове - РИА Новости, 28.01.2024
На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове
Во Львове слишком много русскоговорящих, пожаловалась бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:13
2024-01-28T05:13
в мире
украина
львов
россия
ирина фарион
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Во Львове слишком много русскоговорящих, пожаловалась бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI&quot;Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?&quot; — посетовала политик.Фарион сообщила, что "русскоговорящего населения" на Украине, по ее мнению, быть не может, поскольку Конституционный суд отказался признавать таких людей в качестве отдельной юридической категории.Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html
https://ria.ru/20230704/yazyk-1882038106.html
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в мире, украина, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины
В мире, Украина, Львов, Россия, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины
На Украине сообщили о русскоязычных "диверсантах" во Львове

Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов "городом диверсантов" из-за русской речи

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкЭкс-депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион
Экс-депутат от фракции Свобода Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Во Львове слишком много русскоговорящих, пожаловалась бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI
«

"Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?" — посетовала политик.

Член политсовета партии Свобода Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским
Вчера, 01:31
Фарион сообщила, что "русскоговорящего населения" на Украине, по ее мнению, быть не может, поскольку Конституционный суд отказался признавать таких людей в качестве отдельной юридической категории.
Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.
Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы
4 июля 2023, 02:26
 
В миреУкраинаЛьвовРоссияИрина ФарионВерховная Рада Украины
 
 
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