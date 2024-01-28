https://ria.ru/20240128/devochki-1924030682.html

На Алтае две девочки врезались в дерево, катаясь на "ватрушках"

На Алтае две девочки врезались в дерево, катаясь на "ватрушках" - РИА Новости, 28.01.2024

На Алтае две девочки врезались в дерево, катаясь на "ватрушках"

Две девочки получили травмы в Бийске, врезавшись в дерево, когда катались на "ватрушке" со склона, где ранее травмировались 3 детей, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T22:06

2024-01-28T22:06

2024-01-28T22:06

происшествия

алтайский край

бийск

россия

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БАРНАУЛ, 28 янв - РИА Новости. Две девочки получили травмы в Бийске, врезавшись в дерево, когда катались на "ватрушке" со склона, где ранее травмировались 3 детей, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по Алтайскому краю. "Сегодня, 28 января 2024 года, при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса "Заря" в городе Бийске две девочки 5 и 9 лет врезались в дерево. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее на том же месте при катании со склона трое детей получили тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи предпринимаю меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению происшествия. Прокуратура Алтайского края проводит проверку в связи с происшествием. В ведомстве уточняют, что девочки были на склоне не одни, а вместе со своим родственником. "Прокуратурой устанавливаются условия и причины произошедшего, в том числе, организация зимнего отдыха детей. В ходе проверки будет дана оценка органам местного самоуправления по содержанию улично-дорожной сети и мест общего пользования", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html

https://ria.ru/20240128/devochki-1924023407.html

алтайский край

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россия

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происшествия, алтайский край, бийск, россия