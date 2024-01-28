https://ria.ru/20240128/demonstratsiya-1924015455.html

В Амстердаме прошла демонстрация за мир на Украине и в Палестине

В Амстердаме прошла демонстрация за мир на Украине и в Палестине - РИА Новости, 28.01.2024

В Амстердаме прошла демонстрация за мир на Украине и в Палестине

Несколько десятков человек вышли в воскресенье в Амстердаме на демонстрацию в поддержку мира на Украине и в Палестине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T19:24

2024-01-28T19:24

2024-01-28T22:04

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АМСТЕРДАМ, 28 янв — РИА Новости. Несколько десятков человек вышли в воскресенье в Амстердаме на демонстрацию в поддержку мира на Украине и в Палестине, передает корреспондент РИА Новости.В акции, которая началась на площади Дам, приняли участие десятки человек. Люди вышли с белыми флагами, а также флагами, на которых изображен голубь мира, и баннерами, надписи на которых гласили: "Мир с Россией!", "Нет оружию ради мира!", "НАТО — это война", "Свободу Палестине!".Демонстранты призывали к миру на Украине и в Палестине, а также выступили против поставок оружия Киеву западными странами.В демонстрации принял участие нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк."Мы надеемся, что этот год принесет нам мир на Украине и мир в Палестине. И что придет на смену старому миропорядку новый, который будет приемлем для всех", — сказал Гителинк в беседе с журналистами.Говоря о текущей ситуации на Украине, он отметил наступление со стороны России, армия которой берет под контроль все больше населенных пунктов. "Украинцы должны осознать, что им необходимо заключить сделку с Россией. Русские готовы к сделке, но при условии, что Запад и Украина примут тот факт, что четыре новых региона и Крым останутся в составе России", — считает нидерландский журналист. Гителинк напомнил, что жители этих регионов сделали свой выбор на прошедших на их территориях референдумах — подавляющее большинство проголосовало за то, чтобы быть частью Российской Федерации."Если бы русские ушли из этих регионов, для их жителей это стало бы катастрофой. Вероятно, если оттуда уйдет Россия, то и люди покинут эти регионы. Я против войны со всех сторон, но я позитивно смотрю на тот факт, как Россия отстраивает Мариуполь. Я посмотрел многие видео от жителей Мариуполя, которые сами говорят о том, что русские проделали хорошую работу по восстановлению города. Я стыжусь того, что Запад, имея большие деньги, не отстраивает ничего ни на Украине, ни в Сирии, ни в Афганистане. Мы очень хорошо умеем разрушать, однако очень плохо умеем восстанавливать", — заявил участник демонстрации.Создатель медиаресурса Alternatief также выразил надежду на то, что сторонам украинского конфликта удастся прийти к согласию и до поставок истребителей F-16, которые Нидерланды обещали Украине в 2024 году, дело не дойдет. "Кроме того, от экспертов я слышал о том, мы отдаем только старые истребители, которыми сложно управлять", — добавил он. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html

https://ria.ru/20240125/gaza-1923463813.html

https://ria.ru/20240120/miting-1922553557.html

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Демонстрация в Амстердаме за мир на Украине и в Палестине Несколько десятков человек вышли в воскресенье в Амстердаме на демонстрацию в поддержку мира на Украине и в Палестине 2024-01-28T19:24 true PT0M42S

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в мире, украина, нато, палестина, россия, f-16