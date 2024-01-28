https://ria.ru/20240128/delo-1924037912.html

СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве

СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве - РИА Новости, 29.01.2024

СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве

Дело об избиении девушки в Москве, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника, повторно возбудили после поручения председателя СК России... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-28T23:59

2024-01-28T23:59

2024-01-29T00:03

происшествия

москва

россия

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Дело об избиении девушки в Москве, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника, повторно возбудили после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. "Председатель СК поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с избиением девушки в Москве. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. повторно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ответ на сделанное замечание женщина бросила в пострадавшую глыбу льда, а после позвала своего возлюбленного, уроженца Азербайджана, который набросился на потерпевшую с кулаками. Подчеркивается, что ранее по данному факту было возбуждено два уголовных дела, но зампрокурора Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы Андрей Гостевой отменил это решение.

https://ria.ru/20231212/sobaki-1915246915.html

москва

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)