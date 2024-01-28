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СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве - РИА Новости, 29.01.2024
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23:59 28.01.2024 (обновлено: 00:03 29.01.2024)
https://ria.ru/20240128/delo-1924037912.html
СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве
СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве - РИА Новости, 29.01.2024
СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве
Дело об избиении девушки в Москве, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника, повторно возбудили после поручения председателя СК России... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-28T23:59
2024-01-29T00:03
происшествия
москва
россия
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Дело об избиении девушки в Москве, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника, повторно возбудили после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. "Председатель СК поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с избиением девушки в Москве. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. повторно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ответ на сделанное замечание женщина бросила в пострадавшую глыбу льда, а после позвала своего возлюбленного, уроженца Азербайджана, который набросился на потерпевшую с кулаками. Подчеркивается, что ранее по данному факту было возбуждено два уголовных дела, но зампрокурора Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы Андрей Гостевой отменил это решение.
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происшествия, москва, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве

СК вновь возбудил дело об избиении девушки за замечание о собаке без намордника

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Дело об избиении девушки в Москве, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника, повторно возбудили после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
«
"Председатель СК поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с избиением девушки в Москве. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. повторно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на сделанное замечание женщина бросила в пострадавшую глыбу льда, а после позвала своего возлюбленного, уроженца Азербайджана, который набросился на потерпевшую с кулаками. Подчеркивается, что ранее по данному факту было возбуждено два уголовных дела, но зампрокурора Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы Андрей Гостевой отменил это решение.
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ПроисшествияМоскваРоссияАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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