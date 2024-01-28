https://ria.ru/20240128/chicherina-1923927901.html

Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации

Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024

Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации

Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертной программой для военнослужащих... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:03

2024-01-28T05:03

2024-01-28T05:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

юлия чичерина

центральный военный округ

общество

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что концертную программу начала фронтовая бригада ансамбля ЦВО традиционно с песни "Русская Рать", Чичерина, в свою очередь, исполнила композиции из старого репертуара, а также новые, написанные в период проведения СВО. В концертной программе были и популярные среди военнослужащих песни, исполненные Чичериной совместно с артистами ЦВО. "Благодаря таким неожиданным концертам с участием звезд российской эстрады у военнослужащих всегда поднимается боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач", - сообщили в оборонном ведомстве. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.

https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html

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украина, россия, киев, юлия чичерина, центральный военный округ, общество, вооруженные силы рф