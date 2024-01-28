https://ria.ru/20240128/chicherina-1923927901.html
Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации
Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации
Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертной программой для военнослужащих... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:03
2024-01-28T05:03
2024-01-28T05:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
юлия чичерина
центральный военный округ
общество
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837206632_0:170:3079:1902_1920x0_80_0_0_aa2825390a5267e850141acd612e69a2.jpg
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что концертную программу начала фронтовая бригада ансамбля ЦВО традиционно с песни "Русская Рать", Чичерина, в свою очередь, исполнила композиции из старого репертуара, а также новые, написанные в период проведения СВО. В концертной программе были и популярные среди военнослужащих песни, исполненные Чичериной совместно с артистами ЦВО. "Благодаря таким неожиданным концертам с участием звезд российской эстрады у военнослужащих всегда поднимается боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач", - сообщили в оборонном ведомстве. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.
https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837206632_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_f322bccaf4ead964f0a9960ac21577d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, юлия чичерина, центральный военный округ, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Юлия Чичерина, Центральный военный округ, Общество, Вооруженные силы РФ
Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации
МО: Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что концертную программу начала фронтовая бригада ансамбля ЦВО традиционно с песни "Русская Рать", Чичерина, в свою очередь, исполнила композиции из старого репертуара, а также новые, написанные в период проведения СВО. В концертной программе были и популярные среди военнослужащих песни, исполненные Чичериной совместно с артистами ЦВО.
"Благодаря таким неожиданным концертам с участием звезд российской эстрады у военнослужащих всегда поднимается боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач", - сообщили в оборонном ведомстве.
В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева
, генпрокуратура Украины
завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.
Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО