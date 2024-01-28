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ВС России применили против ВСУ переделанную реактивно-бомбометную установку - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 28.01.2024 (обновлено: 16:28 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/bombomet-1923988507.html
ВС России применили против ВСУ переделанную реактивно-бомбометную установку
ВС России применили против ВСУ переделанную реактивно-бомбометную установку - РИА Новости, 28.01.2024
ВС России применили против ВСУ переделанную реактивно-бомбометную установку
Артиллеристы добровольческого штурмового корпуса "Север-V" группировки войск "Юг" применили против ВСУ советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:06
2024-01-28T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 янв — РИА Новости. Артиллеристы добровольческого штурмового корпуса "Север-V" группировки войск "Юг" применили против ВСУ советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров на Артемовском участке фронта, переделав ее под работу по наземным целям, рассказал РИА Новости один из военнослужащих расчета. &quot;Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, &lt;…&gt; мы ее переделали. &lt;…&gt; Работаем, помогаем нашим ребятам&quot;, — подчеркнул он.По словам артиллеристов корпуса "Север-V", РБУ-6000 поставили на базу "Урала", в боеприпасы добавили взрывчатые вещества и поражающие элементы. "Идея пришла спонтанно, предложили поставить РБУ (на базу "Урала". — Прим. ред.), поработать не на море, а на земле. Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно. &lt;…&gt; Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ", — рассказал один из бойцов.Реактивно-бомбометная установка — 6000 — советский реактивный морской бомбомет, предназначенный для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923344146.html
https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России применили против ВСУ переделанную реактивно-бомбометную установку

ВС России применили против ВСУ под Артемовском переделанный корабельный бомбомет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 янв — РИА Новости. Артиллеристы добровольческого штурмового корпуса "Север-V" группировки войск "Юг" применили против ВСУ советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров на Артемовском участке фронта, переделав ее под работу по наземным целям, рассказал РИА Новости один из военнослужащих расчета.
«

"Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, <…> мы ее переделали. <…> Работаем, помогаем нашим ребятам", — подчеркнул он.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.01.2024
Вчера, 15:39
По словам артиллеристов корпуса "Север-V", РБУ-6000 поставили на базу "Урала", в боеприпасы добавили взрывчатые вещества и поражающие элементы.
"Идея пришла спонтанно, предложили поставить РБУ (на базу "Урала". — Прим. ред.), поработать не на море, а на земле. Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно. <…> Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ", — рассказал один из бойцов.
Реактивно-бомбометная установка — 6000 — советский реактивный морской бомбомет, предназначенный для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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