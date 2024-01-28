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ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА - РИА Новости, 28.01.2024
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18:22 28.01.2024 (обновлено: 19:04 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/boepripasy-1924006738.html
ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА
ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА - РИА Новости, 28.01.2024
ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА
Украинские войска сбросили еще несколько взрывоопасных предметов с беспилотников в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:22
2024-01-28T19:04
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще несколько взрывоопасных предметов с беспилотников в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во Вконтакте.Представительство сообщило о том, что ВСУ еще дважды сбросили взрывоопасные предметы в Кировском и Куйбышевском районах Донецка в 14.35 и 15.40. Украинские войска также выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району в 15.35. Ранее ведомство заявило о том, что несколько взрывоопасных предметов были сброшены на Донецк утром.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923997024.html
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куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА

Украинские войска сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще несколько взрывоопасных предметов с беспилотников в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во Вконтакте.

Представительство сообщило о том, что ВСУ еще дважды сбросили взрывоопасные предметы в Кировском и Куйбышевском районах Донецка в 14.35 и 15.40. Украинские войска также выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району в 15.35.
Ранее ведомство заявило о том, что несколько взрывоопасных предметов были сброшены на Донецк утром.
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В миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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