https://ria.ru/20240128/boepripasy-1924006738.html

ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА

ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА - РИА Новости, 28.01.2024

ВСУ сбросили на Донецк несколько боеприпасов с БПЛА

Украинские войска сбросили еще несколько взрывоопасных предметов с беспилотников в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:22

2024-01-28T18:22

2024-01-28T19:04

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сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще несколько взрывоопасных предметов с беспилотников в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во Вконтакте.Представительство сообщило о том, что ВСУ еще дважды сбросили взрывоопасные предметы в Кировском и Куйбышевском районах Донецка в 14.35 и 15.40. Украинские войска также выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району в 15.35. Ранее ведомство заявило о том, что несколько взрывоопасных предметов были сброшены на Донецк утром.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923997024.html

донецк

куйбышевский район

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины