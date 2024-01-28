https://ria.ru/20240128/boepripas-1923991628.html

Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили

Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили - РИА Новости, 28.01.2024

Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили

Специалисты успешно ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в селе Стрелецкое Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, жители могут... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:29

2024-01-28T16:29

2024-01-28T16:29

происшествия

белгородская область

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Специалисты успешно ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в селе Стрелецкое Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, жители могут возвращаться в свои дома, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова в Telegram-канале. Ранее Куташова проинформировала, что жителей нескольких улиц села Стрелецкое временно эвакуируют в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса. С целью обеспечения максимальной безопасности, жителям предлагается выехать на расстояние не менее 500 метров от места обнаружения. "Боеприпас в Стрелецком обезврежен. Мероприятия по вывозу взрывоопасного предмета завершены силами Министерства обороны, Росгвардии и МЧС. Жертв и пострадавших нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села, слава Богу, тоже (нет - ред.). Жители могут возвращаться в свои дома", - написала глава. Она выразила благодарность военнослужащим, сотрудникам МЧС, полиции и теробороны, а также своим землякам за понимание и четкие действия.

https://ria.ru/20240127/pvo-1923908540.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)