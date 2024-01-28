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Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили - РИА Новости, 28.01.2024
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16:29 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/boepripas-1923991628.html
Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили
Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили - РИА Новости, 28.01.2024
Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили
Специалисты успешно ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в селе Стрелецкое Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, жители могут... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:29
2024-01-28T16:29
происшествия
белгородская область
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Специалисты успешно ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в селе Стрелецкое Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, жители могут возвращаться в свои дома, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова в Telegram-канале. Ранее Куташова проинформировала, что жителей нескольких улиц села Стрелецкое временно эвакуируют в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса. С целью обеспечения максимальной безопасности, жителям предлагается выехать на расстояние не менее 500 метров от места обнаружения. "Боеприпас в Стрелецком обезврежен. Мероприятия по вывозу взрывоопасного предмета завершены силами Министерства обороны, Росгвардии и МЧС. Жертв и пострадавших нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села, слава Богу, тоже (нет - ред.). Жители могут возвращаться в свои дома", - написала глава. Она выразила благодарность военнослужащим, сотрудникам МЧС, полиции и теробороны, а также своим землякам за понимание и четкие действия.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Боеприпас, найденный в белгородском селе, обезвредили

Неразорвавшийся боеприпас, найденный в белгородском селе, успешно обезвредили

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Специалисты успешно ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в селе Стрелецкое Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, жители могут возвращаться в свои дома, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова в Telegram-канале.
Ранее Куташова проинформировала, что жителей нескольких улиц села Стрелецкое временно эвакуируют в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса. С целью обеспечения максимальной безопасности, жителям предлагается выехать на расстояние не менее 500 метров от места обнаружения.
"Боеприпас в Стрелецком обезврежен. Мероприятия по вывозу взрывоопасного предмета завершены силами Министерства обороны, Росгвардии и МЧС. Жертв и пострадавших нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села, слава Богу, тоже (нет - ред.). Жители могут возвращаться в свои дома", - написала глава.
Она выразила благодарность военнослужащим, сотрудникам МЧС, полиции и теробороны, а также своим землякам за понимание и четкие действия.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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