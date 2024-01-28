https://ria.ru/20240128/bilety-1923985914.html

Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета

Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета - РИА Новости, 28.01.2024

Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета

Зрители, которые не смогли посетить утренний спектакль в Театре Сатиры из-за пожара, получили бесплатные билеты в Театр Моссовета, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:53

2024-01-28T15:53

2024-01-28T15:53

москва

театр сатиры (москва)

театр имени моссовета

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зрители, которые не смогли посетить утренний спектакль в Театре Сатиры из-за пожара, получили бесплатные билеты в Театр Моссовета, сообщается в Telegram-канале департамента культуры столицы. "Зрители отмененного утром спектакля в Театре Сатиры получили бесплатные билеты в соседний Театр Моссовета. В связи с сегодняшним задымлением на крыше Театра Сатиры был отменен утренний спектакль "Дороги, которые нас выбирают. Часть зрителей, пришедших на спектакль, приняли приглашение Театра Моссовета, расположенного в соседнем здании, и бесплатно посетили спектакль "Карлсон", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240128/sektakli-1923970374.html

москва

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