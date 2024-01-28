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Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета - РИА Новости, 28.01.2024
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15:53 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/bilety-1923985914.html
Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета
Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета - РИА Новости, 28.01.2024
Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета
Зрители, которые не смогли посетить утренний спектакль в Театре Сатиры из-за пожара, получили бесплатные билеты в Театр Моссовета, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:53
2024-01-28T15:53
москва
театр сатиры (москва)
театр имени моссовета
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зрители, которые не смогли посетить утренний спектакль в Театре Сатиры из-за пожара, получили бесплатные билеты в Театр Моссовета, сообщается в Telegram-канале департамента культуры столицы. "Зрители отмененного утром спектакля в Театре Сатиры получили бесплатные билеты в соседний Театр Моссовета. В связи с сегодняшним задымлением на крыше Театра Сатиры был отменен утренний спектакль "Дороги, которые нас выбирают. Часть зрителей, пришедших на спектакль, приняли приглашение Театра Моссовета, расположенного в соседнем здании, и бесплатно посетили спектакль "Карлсон", - говорится в сообщении.
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москва, театр сатиры (москва), театр имени моссовета
Москва, Театр сатиры (Москва), Театр имени Моссовета
Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета

Зрители отмененного спектакль в Театре сатиры получили билеты в Театр Моссовета

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зрители, которые не смогли посетить утренний спектакль в Театре Сатиры из-за пожара, получили бесплатные билеты в Театр Моссовета, сообщается в Telegram-канале департамента культуры столицы.
«
"Зрители отмененного утром спектакля в Театре Сатиры получили бесплатные билеты в соседний Театр Моссовета. В связи с сегодняшним задымлением на крыше Театра Сатиры был отменен утренний спектакль "Дороги, которые нас выбирают. Часть зрителей, пришедших на спектакль, приняли приглашение Театра Моссовета, расположенного в соседнем здании, и бесплатно посетили спектакль "Карлсон", - говорится в сообщении.
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара
Вчера, 14:10
 
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