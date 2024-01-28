https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923997447.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.01.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:11

2024-01-28T17:11

2024-01-28T17:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.Накануне Киев также пытался атаковать Белгородскую область при помощи РСЗО "Ураган". В итоге снаряд удалось перехватить.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность