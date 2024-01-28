https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923997447.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.01.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:11
2024-01-28T17:11
2024-01-28T17:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.Накануне Киев также пытался атаковать Белгородскую область при помощи РСЗО "Ураган". В итоге снаряд удалось перехватить.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили
в Минобороны.
«
"Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России
, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне Киев также пытался атаковать Белгородскую область при помощи РСЗО "Ураган". В итоге снаряд удалось перехватить.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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