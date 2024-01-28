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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 28.01.2024 (обновлено: 17:37 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923997447.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 28.01.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:11
2024-01-28T17:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.Накануне Киев также пытался атаковать Белгородскую область при помощи РСЗО "Ураган". В итоге снаряд удалось перехватить.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне Киев также пытался атаковать Белгородскую область при помощи РСЗО "Ураган". В итоге снаряд удалось перехватить.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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