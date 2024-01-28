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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.01.2024
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13:45 28.01.2024 (обновлено: 14:18 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923966897.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.01.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:45
2024-01-28T14:18
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны&quot;, — написал он.Глава региона уточнил, что при инциденте никто не пострадал.Богомаз добавил, что осколками уничтоженного беспилотника частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923125337.html
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион С-400 "Триумф"
Дивизион С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны", — написал он.

Глава региона уточнил, что при инциденте никто не пострадал.
Богомаз добавил, что осколками уничтоженного беспилотника частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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