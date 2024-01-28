https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923966897.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.01.2024

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:45

2024-01-28T13:45

2024-01-28T14:18

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны", — написал он.Глава региона уточнил, что при инциденте никто не пострадал.Богомаз добавил, что осколками уничтоженного беспилотника частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923125337.html

https://ria.ru/20240122/aerodrom-1922742694.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия