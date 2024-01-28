https://ria.ru/20240128/bayden-1923927090.html

Байден назвал Трампа "действующим президентом"

Байден назвал Трампа "действующим президентом" - РИА Новости, 28.01.2024

Байден назвал Трампа "действующим президентом"

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа "действующим" американским лидером. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T04:18

2024-01-28T04:18

2024-01-28T04:26

в мире

сша

южная каролина

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280447_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_0a70fa5f8a1fdb780dd721d81a2f8b9b.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа "действующим" американским лидером. "Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", - сказал Байден на ужине демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span. Затем Байден продолжил, называя Трампа уже "бывшим президентом" и указывая, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны. Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание. В ходе закрытого мероприятия Байдена пыталась перебить протестующая, на кадрах трансляции было видно, как ее выводят из зала. Благодаря присутствующих за поддержку, Байден сказал, что не был бы президентом, если бы не избиратели "Южной Канады" - так невнятно он произнес название штата. Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".

https://ria.ru/20240128/tramp-1923921370.html

сша

южная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная каролина, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша