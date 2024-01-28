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Байден назвал Трампа "действующим президентом" - РИА Новости, 28.01.2024
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04:18 28.01.2024 (обновлено: 04:26 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/bayden-1923927090.html
Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Байден назвал Трампа "действующим президентом" - РИА Новости, 28.01.2024
Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа "действующим" американским лидером. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:18
2024-01-28T04:26
в мире
сша
южная каролина
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа "действующим" американским лидером. "Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", - сказал Байден на ужине демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span. Затем Байден продолжил, называя Трампа уже "бывшим президентом" и указывая, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны. Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание. В ходе закрытого мероприятия Байдена пыталась перебить протестующая, на кадрах трансляции было видно, как ее выводят из зала. Благодаря присутствующих за поддержку, Байден сказал, что не был бы президентом, если бы не избиратели "Южной Канады" - так невнятно он произнес название штата. Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".
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в мире, сша, южная каролина, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Южная Каролина, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США
Байден назвал Трампа "действующим президентом"

Байден назвал Трампа действующим президентом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа "действующим" американским лидером.
«
"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", - сказал Байден на ужине демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span.
Затем Байден продолжил, называя Трампа уже "бывшим президентом" и указывая, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны. Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.
В ходе закрытого мероприятия Байдена пыталась перебить протестующая, на кадрах трансляции было видно, как ее выводят из зала.
Благодаря присутствующих за поддержку, Байден сказал, что не был бы президентом, если бы не избиратели "Южной Канады" - так невнятно он произнес название штата.
Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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В миреСШАЮжная КаролинаДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США
 
 
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