https://ria.ru/20240128/bapor-1923959455.html

Германия приостановила финансирование БАПОР

Германия приостановила финансирование БАПОР - РИА Новости, 28.01.2024

Германия приостановила финансирование БАПОР

Германия вслед за многими другими странами приняла решение приостановить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:48

2024-01-28T12:48

2024-01-28T13:11

в мире

германия

израиль

финляндия

антониу гутерреш

хамас

оон

бапор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Германия вслед за многими другими странами приняла решение приостановить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до окончания расследования обвинений о якобы причастности некоторых сотрудников этого агентства к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года на Израиль, сообщил МИД ФРГ. "БАПОР играет жизненно важную роль для обеспечения палестинского населения. Поэтому абсолютно правильно, что БАПОР отреагировало немедленно и что генеральный комиссар (Филиппе - ред.) Лаззарини принял срочные меры в ответ на обвинения в адрес сотрудников организации. До завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами временно не будет утверждать новые средства для БАПОР в Газе - в любом случае, никаких новых обязательств в настоящее время не ожидается", - говорится в заявлении МИД ФРГ. При этом министерство подчеркивает, что всего несколько дней назад Германия утвердила дополнительные 7 миллионов евро для Международного комитета Красного Креста и ЮНИСЕФ. "Гуманитарная помощь продолжается", - резюмирует МИД ФРГ. Ранее генеральный комиссар БАПОР Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.

https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html

https://ria.ru/20240127/finansirovanie-1923884463.html

германия

израиль

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, израиль, финляндия, антониу гутерреш, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году