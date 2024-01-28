Германия приостановила финансирование БАПОР
Германия остановила финансирование БАПОР из-за расследования его связей с ХАМАС
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Германия вслед за многими другими странами приняла решение приостановить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до окончания расследования обвинений о якобы причастности некоторых сотрудников этого агентства к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года на Израиль, сообщил МИД ФРГ.
"БАПОР играет жизненно важную роль для обеспечения палестинского населения. Поэтому абсолютно правильно, что БАПОР отреагировало немедленно и что генеральный комиссар (Филиппе - ред.) Лаззарини принял срочные меры в ответ на обвинения в адрес сотрудников организации. До завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами временно не будет утверждать новые средства для БАПОР в Газе - в любом случае, никаких новых обязательств в настоящее время не ожидается", - говорится в заявлении МИД ФРГ.
При этом министерство подчеркивает, что всего несколько дней назад Германия утвердила дополнительные 7 миллионов евро для Международного комитета Красного Креста и ЮНИСЕФ. "Гуманитарная помощь продолжается", - резюмирует МИД ФРГ.
Ранее генеральный комиссар БАПОР Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.