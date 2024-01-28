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Германия приостановила финансирование БАПОР - РИА Новости, 28.01.2024
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12:48 28.01.2024 (обновлено: 13:11 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/bapor-1923959455.html
Германия приостановила финансирование БАПОР
Германия приостановила финансирование БАПОР - РИА Новости, 28.01.2024
Германия приостановила финансирование БАПОР
Германия вслед за многими другими странами приняла решение приостановить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:48
2024-01-28T13:11
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Германия вслед за многими другими странами приняла решение приостановить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до окончания расследования обвинений о якобы причастности некоторых сотрудников этого агентства к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года на Израиль, сообщил МИД ФРГ. "БАПОР играет жизненно важную роль для обеспечения палестинского населения. Поэтому абсолютно правильно, что БАПОР отреагировало немедленно и что генеральный комиссар (Филиппе - ред.) Лаззарини принял срочные меры в ответ на обвинения в адрес сотрудников организации. До завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами временно не будет утверждать новые средства для БАПОР в Газе - в любом случае, никаких новых обязательств в настоящее время не ожидается", - говорится в заявлении МИД ФРГ. При этом министерство подчеркивает, что всего несколько дней назад Германия утвердила дополнительные 7 миллионов евро для Международного комитета Красного Креста и ЮНИСЕФ. "Гуманитарная помощь продолжается", - резюмирует МИД ФРГ. Ранее генеральный комиссар БАПОР Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.
https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html
https://ria.ru/20240127/finansirovanie-1923884463.html
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в мире, германия, израиль, финляндия, антониу гутерреш, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Израиль, Финляндия, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Германия приостановила финансирование БАПОР

Германия остановила финансирование БАПОР из-за расследования его связей с ХАМАС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Германия вслед за многими другими странами приняла решение приостановить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до окончания расследования обвинений о якобы причастности некоторых сотрудников этого агентства к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года на Израиль, сообщил МИД ФРГ.
"БАПОР играет жизненно важную роль для обеспечения палестинского населения. Поэтому абсолютно правильно, что БАПОР отреагировало немедленно и что генеральный комиссар (Филиппе - ред.) Лаззарини принял срочные меры в ответ на обвинения в адрес сотрудников организации. До завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами временно не будет утверждать новые средства для БАПОР в Газе - в любом случае, никаких новых обязательств в настоящее время не ожидается", - говорится в заявлении МИД ФРГ.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР
Вчера, 08:16
При этом министерство подчеркивает, что всего несколько дней назад Германия утвердила дополнительные 7 миллионов евро для Международного комитета Красного Креста и ЮНИСЕФ. "Гуманитарная помощь продолжается", - резюмирует МИД ФРГ.
Ранее генеральный комиссар БАПОР Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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27 января, 18:31
 
В миреГерманияИзраильФинляндияАнтониу ГутеррешХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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