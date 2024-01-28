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Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР - РИА Новости, 28.01.2024
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08:16 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР - РИА Новости, 28.01.2024
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T08:16
2024-01-28T08:16
в мире
бапор
оон
антониу гутерреш
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и еще ряд стран. "Два миллиона гражданских лиц в Газе зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР для ежедневного выживания, но нынешний объем финансирования БАПОР не позволит удовлетворить все их потребности в феврале. Хотя я понимаю их обеспокоенность – я сам был в ужасе от этих обвинений – я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - сказано в заявлении Гутерреша. По его словам, у предполагаемых проступков сотрудников БАПОР "должны быть последствия". "Но десятки тысяч мужчин и женщин, которые работают в БАПОР…, не должны подвергаться наказанию. Острые нужды отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены", - добавил он.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
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в мире, бапор, оон, антониу гутерреш
В мире, БАПОР, ООН, Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР

Генсек ООН Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и еще ряд стран.
"Два миллиона гражданских лиц в Газе зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР для ежедневного выживания, но нынешний объем финансирования БАПОР не позволит удовлетворить все их потребности в феврале. Хотя я понимаю их обеспокоенность – я сам был в ужасе от этих обвинений – я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - сказано в заявлении Гутерреша.
По его словам, у предполагаемых проступков сотрудников БАПОР "должны быть последствия". "Но десятки тысяч мужчин и женщин, которые работают в БАПОР…, не должны подвергаться наказанию. Острые нужды отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены", - добавил он.
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