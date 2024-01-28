https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР - РИА Новости, 28.01.2024
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T08:16
2024-01-28T08:16
2024-01-28T08:16
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антониу гутерреш
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и еще ряд стран. "Два миллиона гражданских лиц в Газе зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР для ежедневного выживания, но нынешний объем финансирования БАПОР не позволит удовлетворить все их потребности в феврале. Хотя я понимаю их обеспокоенность – я сам был в ужасе от этих обвинений – я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - сказано в заявлении Гутерреша. По его словам, у предполагаемых проступков сотрудников БАПОР "должны быть последствия". "Но десятки тысяч мужчин и женщин, которые работают в БАПОР…, не должны подвергаться наказанию. Острые нужды отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены", - добавил он.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бапор, оон, антониу гутерреш
В мире, БАПОР, ООН, Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР
Генсек ООН Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР
ООН, 28 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее генеральный комиссар БАПОР
Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС
на Израиль
, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия
, Великобритания
, Италия
, Австралия
, Канада
и еще ряд стран.
"Два миллиона гражданских лиц в Газе зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР для ежедневного выживания, но нынешний объем финансирования БАПОР не позволит удовлетворить все их потребности в феврале. Хотя я понимаю их обеспокоенность – я сам был в ужасе от этих обвинений – я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - сказано в заявлении Гутерреша.
По его словам, у предполагаемых проступков сотрудников БАПОР "должны быть последствия". "Но десятки тысяч мужчин и женщин, которые работают в БАПОР…, не должны подвергаться наказанию. Острые нужды отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены", - добавил он.
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных