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Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена - РИА Новости, 28.01.2024
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23:37 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/ataka-1924037032.html
Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена
Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена - РИА Новости, 28.01.2024
Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена
Атака на американских военнослужащих в Иордании свидетельствует о слабости президента Джо Байдена и его администрации, заявил в воскресенье бывший хозяин Белого РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T23:37
2024-01-28T23:37
в мире
иордания
джо байден
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америка
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Атака на американских военнослужащих в Иордании свидетельствует о слабости президента Джо Байдена и его администрации, заявил в воскресенье бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. "Атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и многие пострадали, ознаменовала собой ужасный день для Америки. Это наглое нападение стало еще одним ужасающим и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Политик выразил уверенность, что подобное нападение было бы невозможным, если бы он был у власти - "аналогично тому, как было бы невозможно нападение на Израиль, а также конфликт на Украине", считает экс-президент. "Однако вместо всего этого мы стоим на грани третьей мировой войны", - добавил Трамп. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
https://ria.ru/20240128/ataka-1924034209.html
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в мире, иордания, джо байден, сша, америка, дональд трамп
В мире, Иордания, Джо Байден, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена

Трамп: атака БПЛА на базу США в Иордании — это следствие слабости Байдена

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Атака на американских военнослужащих в Иордании свидетельствует о слабости президента Джо Байдена и его администрации, заявил в воскресенье бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
«
"Атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и многие пострадали, ознаменовала собой ужасный день для Америки. Это наглое нападение стало еще одним ужасающим и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке
Вчера, 22:55
Политик выразил уверенность, что подобное нападение было бы невозможным, если бы он был у власти - "аналогично тому, как было бы невозможно нападение на Израиль, а также конфликт на Украине", считает экс-президент.
«
"Однако вместо всего этого мы стоим на грани третьей мировой войны", - добавил Трамп.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии
Вчера, 20:36
 
В миреИорданияДжо БайденСШААмерикаДональд Трамп
 
 
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