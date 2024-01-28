https://ria.ru/20240128/ataka-1924037032.html

Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена

Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена - РИА Новости, 28.01.2024

Трамп назвал атаку на базу США в Иордании свидетельством слабости Байдена

Атака на американских военнослужащих в Иордании свидетельствует о слабости президента Джо Байдена и его администрации, заявил в воскресенье бывший хозяин Белого РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T23:37

2024-01-28T23:37

2024-01-28T23:37

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Атака на американских военнослужащих в Иордании свидетельствует о слабости президента Джо Байдена и его администрации, заявил в воскресенье бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. "Атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и многие пострадали, ознаменовала собой ужасный день для Америки. Это наглое нападение стало еще одним ужасающим и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Политик выразил уверенность, что подобное нападение было бы невозможным, если бы он был у власти - "аналогично тому, как было бы невозможно нападение на Израиль, а также конфликт на Украине", считает экс-президент. "Однако вместо всего этого мы стоим на грани третьей мировой войны", - добавил Трамп. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.

https://ria.ru/20240128/ataka-1924034209.html

https://ria.ru/20240128/ataka-1924022590.html

иордания

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в мире, иордания, джо байден, сша, америка, дональд трамп