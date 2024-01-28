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Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке
Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.01.2024
Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке
США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:55
2024-01-28T22:55
2024-01-28T23:42
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом", — сказал он.Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат. Еще 25 человек получили ранения.Президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.В свою очередь, представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
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в мире, ближний восток, сша, министерство обороны сша, иран, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, США, Министерство обороны США, Иран, Ллойд Остин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке
Остин: США не потерпят атак на свои силы на Ближнем Востоке и дадут ответ
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«
"Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом", — сказал он.
Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат. Еще 25 человек получили ранения.
Президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.
В свою очередь, представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке
, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США