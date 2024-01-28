https://ria.ru/20240128/ataka-1924034209.html

Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке

Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.01.2024

Пентагон пообещал ответить на удар по базе на Ближнем Востоке

США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T22:55

2024-01-28T22:55

2024-01-28T23:42

в мире

ближний восток

сша

министерство обороны сша

иран

ллойд остин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом", — сказал он.Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат. Еще 25 человек получили ранения.Президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.В свою очередь, представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.

https://ria.ru/20240128/voennye-1924032329.html

ближний восток

сша

иран

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в мире, ближний восток, сша, министерство обороны сша, иран, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году