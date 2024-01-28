Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии
Кабмин Иордании: трое военных США погибли при атаке на базу Эт-Танф в Сирии
© AP Photo / Sasa KraljАмериканские военнослужащие
© AP Photo / Sasa Kralj
Американские военнослужащие. Архивное фото
ТУНИС, 28 янв — РИА Новости. Американская база Эт-Танф в Сирии подверглась нападению, заявил телеканалу "Аль-Мамляка" министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин.
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"Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. <...> Нападение произошло на базу Эт-Танф в Сирии", — сказал он.
Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 25 получили ранения.
В свою очередь, президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.