https://ria.ru/20240128/ataka-1924022590.html

Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии

Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии - РИА Новости, 28.01.2024

Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии

Американская база Эт-Танф в Сирии подверглась нападению, заявил телеканалу "Аль-Мамляка" министр правительственных коммуникаций и официальный представитель... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:36

2024-01-28T20:36

2024-01-28T20:54

в мире

иордания

сша

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858335022_0:91:2000:1217_1920x0_80_0_0_608d5f596e6c10b35edf9c1692f94c2f.jpg

ТУНИС, 28 янв — РИА Новости. Американская база Эт-Танф в Сирии подверглась нападению, заявил телеканалу "Аль-Мамляка" министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин."Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. <...> Нападение произошло на базу Эт-Танф в Сирии", — сказал он.Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 25 получили ранения.В свою очередь, президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.

https://ria.ru/20240126/siriya-1923764895.html

иордания

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иордания, сша, сирия