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Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии - РИА Новости, 28.01.2024
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20:36 28.01.2024 (обновлено: 20:54 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/ataka-1924022590.html
Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии
Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии - РИА Новости, 28.01.2024
Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии
Американская база Эт-Танф в Сирии подверглась нападению, заявил телеканалу "Аль-Мамляка" министр правительственных коммуникаций и официальный представитель... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T20:36
2024-01-28T20:54
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ТУНИС, 28 янв — РИА Новости. Американская база Эт-Танф в Сирии подверглась нападению, заявил телеканалу "Аль-Мамляка" министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин.&quot;Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. &lt;...&gt; Нападение произошло на базу Эт-Танф в Сирии&quot;, — сказал он.Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 25 получили ранения.В свою очередь, президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
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в мире, иордания, сша, сирия
В мире, Иордания, США, Сирия
Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии

Кабмин Иордании: трое военных США погибли при атаке на базу Эт-Танф в Сирии

© AP Photo / Sasa KraljАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Sasa Kralj
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ТУНИС, 28 янв — РИА Новости. Американская база Эт-Танф в Сирии подверглась нападению, заявил телеканалу "Аль-Мамляка" министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин.
«

"Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. <...> Нападение произошло на базу Эт-Танф в Сирии", — сказал он.

Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 25 получили ранения.
В свою очередь, президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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26 января, 20:53
 
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