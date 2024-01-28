https://ria.ru/20240128/ataka-1924017018.html
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных - РИА Новости, 28.01.2024
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных
Трое американских солдат погибли при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании, сообщило Центральное командование ВС США. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:37
2024-01-28T19:37
2024-01-28T20:01
иордания
сша
в мире
сирия
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Трое американских солдат погибли при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании, сообщило Центральное командование ВС США.Уточняется, что еще 25 человек получили ранения. Отмечается, что база находится возле границы с Сирией."Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи", — заявило Центральное командование.Подробности инцидента не приводятся.В свою очередь, президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920863355.html
иордания
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иордания, сша, в мире, сирия, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иордания, США, В мире, Сирия, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных
Трое военнослужащих погибли, 25 пострадали от атаки дрона на базу США в Иордании
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Трое американских солдат погибли при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании, сообщило Центральное командование ВС США.
Уточняется, что еще 25 человек получили ранения. Отмечается, что база находится возле границы с Сирией.
«
"Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи", — заявило Центральное командование.
Подробности инцидента не приводятся.
В свою очередь, президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке
, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен