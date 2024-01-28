https://ria.ru/20240128/ataka-1924017018.html

При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных

При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных - РИА Новости, 28.01.2024

При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных

Трое американских солдат погибли при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании, сообщило Центральное командование ВС США. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T19:37

2024-01-28T19:37

2024-01-28T20:01

иордания

сша

в мире

сирия

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Трое американских солдат погибли при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании, сообщило Центральное командование ВС США.Уточняется, что еще 25 человек получили ранения. Отмечается, что база находится возле границы с Сирией."Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи", — заявило Центральное командование.Подробности инцидента не приводятся.В свою очередь, президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Он подтвердил, что при нападении погибли трое американских военнослужащих, а также заявил, что Вашингтон "продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом". По словам главы государства, всех виновных привлекут к ответственности.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.

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иордания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иордания, сша, в мире, сирия, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году