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Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний - РИА Новости, 28.01.2024
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13:35 28.01.2024 (обновлено: 13:36 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/argentina-1923965002.html
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний - РИА Новости, 28.01.2024
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:35
2024-01-28T13:36
в мире
аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны, несмотря на ущерб, который его реформы могут нанести в краткосрочной перспективе. "Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", - заявил глава государства. По его словам, введенные меры уже демонстрируют положительные результаты. По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%, однако Милей выразил уверенность в том, что сможет покончить с инфляцией через два года. Глава государства высказал уверенность в том, что конгресс одобрит направленный пакет реформ, а законодатели, выступающие против его программы, заплатят за это на промежуточных выборах в 2025 году. "Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", - подчеркнул Милей. Ранее сообщалось, что Милей решил изъять из пакета реформ, отправленного в парламент, одну из ключевых - изменение фискальной политики, чтобы конгресс принял остальные. Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. Первое голосование должно пройти на следующей неделе. Часть реформ вызывает дискуссии в парламенте.
https://ria.ru/20240124/argentina-1923105798.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний

Лидер Аргентины Милей заявил, что не отступит от обещаний встряхнуть экономику

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны, несмотря на ущерб, который его реформы могут нанести в краткосрочной перспективе.
"Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", - заявил глава государства. По его словам, введенные меры уже демонстрируют положительные результаты.
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По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%, однако Милей выразил уверенность в том, что сможет покончить с инфляцией через два года.
Глава государства высказал уверенность в том, что конгресс одобрит направленный пакет реформ, а законодатели, выступающие против его программы, заплатят за это на промежуточных выборах в 2025 году.
"Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", - подчеркнул Милей.
Ранее сообщалось, что Милей решил изъять из пакета реформ, отправленного в парламент, одну из ключевых - изменение фискальной политики, чтобы конгресс принял остальные.
Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. Первое голосование должно пройти на следующей неделе. Часть реформ вызывает дискуссии в парламенте.
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В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
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