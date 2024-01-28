https://ria.ru/20240128/argentina-1923965002.html
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний - РИА Новости, 28.01.2024
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:35
2024-01-28T13:35
2024-01-28T13:36
в мире
аргентина
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917738570_0:328:1476:1158_1920x0_80_0_0_1478c3bbb22e977f1a98f296e0fca196.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны, несмотря на ущерб, который его реформы могут нанести в краткосрочной перспективе. "Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", - заявил глава государства. По его словам, введенные меры уже демонстрируют положительные результаты. По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%, однако Милей выразил уверенность в том, что сможет покончить с инфляцией через два года. Глава государства высказал уверенность в том, что конгресс одобрит направленный пакет реформ, а законодатели, выступающие против его программы, заплатят за это на промежуточных выборах в 2025 году. "Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", - подчеркнул Милей. Ранее сообщалось, что Милей решил изъять из пакета реформ, отправленного в парламент, одну из ключевых - изменение фискальной политики, чтобы конгресс принял остальные. Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. Первое голосование должно пройти на следующей неделе. Часть реформ вызывает дискуссии в парламенте.
https://ria.ru/20240124/argentina-1923105798.html
https://ria.ru/20240117/argentina-1921944324.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917738570_0:272:1476:1379_1920x0_80_0_0_5b57532a46416b12e12b69e6972638bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
Лидер Аргентины Милей заявил, что не отступит от обещаний встряхнуть экономику
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal
, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны, несмотря на ущерб, который его реформы могут нанести в краткосрочной перспективе.
"Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", - заявил глава государства. По его словам, введенные меры уже демонстрируют положительные результаты.
В Аргентине пройдет национальная забастовка
По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%, однако Милей выразил уверенность в том, что сможет покончить с инфляцией через два года.
Глава государства высказал уверенность в том, что конгресс одобрит направленный пакет реформ, а законодатели, выступающие против его программы, заплатят за это на промежуточных выборах в 2025 году.
"Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", - подчеркнул Милей.
Ранее сообщалось, что Милей решил изъять из пакета реформ, отправленного в парламент, одну из ключевых - изменение фискальной политики, чтобы конгресс принял остальные.
Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. Первое голосование должно пройти на следующей неделе. Часть реформ вызывает дискуссии в парламенте.
Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС