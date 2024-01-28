https://ria.ru/20240128/argentina-1923965002.html

Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний

Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний - РИА Новости, 28.01.2024

Лидер Аргентины заявил, что не отступит от предвыборных обещаний

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:35

2024-01-28T13:35

2024-01-28T13:36

в мире

аргентина

хавьер милей

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны, несмотря на ущерб, который его реформы могут нанести в краткосрочной перспективе. "Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", - заявил глава государства. По его словам, введенные меры уже демонстрируют положительные результаты. По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%, однако Милей выразил уверенность в том, что сможет покончить с инфляцией через два года. Глава государства высказал уверенность в том, что конгресс одобрит направленный пакет реформ, а законодатели, выступающие против его программы, заплатят за это на промежуточных выборах в 2025 году. "Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", - подчеркнул Милей. Ранее сообщалось, что Милей решил изъять из пакета реформ, отправленного в парламент, одну из ключевых - изменение фискальной политики, чтобы конгресс принял остальные. Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. Первое голосование должно пройти на следующей неделе. Часть реформ вызывает дискуссии в парламенте.

https://ria.ru/20240124/argentina-1923105798.html

https://ria.ru/20240117/argentina-1921944324.html

аргентина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, хавьер милей