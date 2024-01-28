https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html

Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды

Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды - РИА Новости, 28.01.2024

Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды

Открытие российскими полярниками озера Восток подо льдами Антарктиды - последнее крупнейшее географическое открытие, учёные сравнивают его с "лунной гонкой",... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:26

2024-01-28T15:26

2024-01-28T15:26

наука

россия

антарктида

земля

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

наука

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытие российскими полярниками озера Восток подо льдами Антарктиды - последнее крупнейшее географическое открытие, учёные сравнивают его с "лунной гонкой", заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Озеро (Восток) стало последним крупнейшим географическим открытием на Земле, и его сделала Россия. Наши коллеги и учёные сравнивают это с "лунной гонкой", - сказал Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток". По его словам, сейчас российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в водоём и изучить его. "Мы планируем заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года, потому что проект, по нашим оценкам, будет длиться 18 лет", - сказал Козлов. В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции "Восток". Существование озера под четырехкилометровой толщей льда было доказано в 1994 году. В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.

https://ria.ru/20240128/vostok-1923975332.html

https://ria.ru/20240128/vostok-1923972856.html

россия

антарктида

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антарктида, земля, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), наука