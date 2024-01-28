https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html
Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды
Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды - РИА Новости, 28.01.2024
Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды
Открытие российскими полярниками озера Восток подо льдами Антарктиды - последнее крупнейшее географическое открытие, учёные сравнивают его с "лунной гонкой",... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:26
2024-01-28T15:26
2024-01-28T15:26
наука
россия
антарктида
земля
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
наука
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытие российскими полярниками озера Восток подо льдами Антарктиды - последнее крупнейшее географическое открытие, учёные сравнивают его с "лунной гонкой", заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Озеро (Восток) стало последним крупнейшим географическим открытием на Земле, и его сделала Россия. Наши коллеги и учёные сравнивают это с "лунной гонкой", - сказал Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток". По его словам, сейчас российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в водоём и изучить его. "Мы планируем заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года, потому что проект, по нашим оценкам, будет длиться 18 лет", - сказал Козлов. В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции "Восток". Существование озера под четырехкилометровой толщей льда было доказано в 1994 году. В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.
https://ria.ru/20240128/vostok-1923975332.html
https://ria.ru/20240128/vostok-1923972856.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антарктида, земля, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), наука
Наука, Россия, Антарктида, Земля, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Наука
Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды
Глава Минприроды сравнил открытие озера подо льдом Антарктиды с высадкой на Луну
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытие российскими полярниками озера Восток подо льдами Антарктиды - последнее крупнейшее географическое открытие, учёные сравнивают его с "лунной гонкой", заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Озеро (Восток) стало последним крупнейшим географическим открытием на Земле
, и его сделала Россия. Наши коллеги и учёные сравнивают это с "лунной гонкой", - сказал Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток".
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин
По его словам, сейчас российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в водоём и изучить его.
"Мы планируем заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года, потому что проект, по нашим оценкам, будет длиться 18 лет", - сказал Козлов.
В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции "Восток".
Существование озера под четырехкилометровой толщей льда было доказано в 1994 году. В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.
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