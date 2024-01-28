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Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду - РИА Новости, 28.01.2024
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14:53 28.01.2024 (обновлено: 14:56 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923977040.html
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду - РИА Новости, 28.01.2024
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:53
2024-01-28T14:56
антарктида
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду. "Может, когда-нибудь махнем? Интересно", - сказал Лукашенко в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Путин ответил с улыбкой: "Да, хорошо".
https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html
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антарктида, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Антарктида, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду

Лукашенко предложил Путину когда-нибудь съездить в Антарктиду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду.
"Может, когда-нибудь махнем? Интересно", - сказал Лукашенко в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
Путин ответил с улыбкой: "Да, хорошо".
Антарктида - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Приоритет в открытии Антарктиды всегда будет за Россией, заявили в РВИО
19 января, 01:05
 
АнтарктидаБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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