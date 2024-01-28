https://ria.ru/20240128/antarktida-1923977040.html
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду - РИА Новости, 28.01.2024
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:53
2024-01-28T14:53
2024-01-28T14:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду. "Может, когда-нибудь махнем? Интересно", - сказал Лукашенко в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Путин ответил с улыбкой: "Да, хорошо".
https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Антарктида, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду
Лукашенко предложил Путину когда-нибудь съездить в Антарктиду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду.
"Может, когда-нибудь махнем? Интересно", - сказал Лукашенко в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
Путин ответил с улыбкой: "Да, хорошо".
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