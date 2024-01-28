https://ria.ru/20240128/antarktida-1923977040.html

Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду

Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду - РИА Новости, 28.01.2024

Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:53

2024-01-28T14:53

2024-01-28T14:56

антарктида

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911407496_240:0:2741:1407_1920x0_80_0_0_18d0728c9b6c3dd51ce23043fd4ecf86.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду. "Может, когда-нибудь махнем? Интересно", - сказал Лукашенко в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Путин ответил с улыбкой: "Да, хорошо".

https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html

антарктида

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антарктида, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия