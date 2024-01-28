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"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/amerikantsy-1923925845.html
"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией
"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией - РИА Новости, 28.01.2024
"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией
Даже самые далекие от реальности американцы поняли, что США уже проиграли в конфликте на Украине, заявил бывший советник госсекретаря, полковник в отставке... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T03:22
2024-01-28T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Даже самые далекие от реальности американцы поняли, что США уже проиграли в конфликте на Украине, заявил бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью журналу American Conservative."Даже для самых малоинформированных граждан (США. — Прим. ред.) война (конфликт на Украине. — Прим. ред.) не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок", — рассказал офицер.Уилкерсон добавил, что Москвой уже одержала победу в противостоянии с Западом. Американские санкции лишь сделали российскую экономику мощнее, а попытка достичь международной изоляции Москвы потерпела неудачу.По словам эксперта, вашингтонские элиты продолжают бороться с Россией на Украине лишь потому, что длительный конфликт приносит прибыль американским оборонным компаниям.&quot;Американский народ все больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы (с Россией. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в статье.В четверг директор СВР Сергей Нарышкин рассказал РИА Новости, что, по закрытым соцопросам, население западных стран уже устало от конфликта на Украине. По его словам, в этих государствах мало кто верит в возможную победу над Россией, а граждане США и стран Европы не понимают, почему они должны страдать ради "банды Зеленского".
https://ria.ru/20240125/ukaz-1923327600.html
https://ria.ru/20240104/evropeytsy-1919720719.html
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией

AC: простые американцы требуют закончить конфликт с Россией

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Даже самые далекие от реальности американцы поняли, что США уже проиграли в конфликте на Украине, заявил бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью журналу American Conservative.
"Даже для самых малоинформированных граждан (США. — Прим. ред.) война (конфликт на Украине. — Прим. ред.) не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок", — рассказал офицер.
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Уилкерсон добавил, что Москвой уже одержала победу в противостоянии с Западом. Американские санкции лишь сделали российскую экономику мощнее, а попытка достичь международной изоляции Москвы потерпела неудачу.
По словам эксперта, вашингтонские элиты продолжают бороться с Россией на Украине лишь потому, что длительный конфликт приносит прибыль американским оборонным компаниям.
«

"Американский народ все больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы (с Россией. — Прим. ред.)", — говорится в статье.

В четверг директор СВР Сергей Нарышкин рассказал РИА Новости, что, по закрытым соцопросам, население западных стран уже устало от конфликта на Украине. По его словам, в этих государствах мало кто верит в возможную победу над Россией, а граждане США и стран Европы не понимают, почему они должны страдать ради "банды Зеленского".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСША
 
 
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