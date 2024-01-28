https://ria.ru/20240128/amerikantsy-1923925845.html

"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией

"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией - РИА Новости, 28.01.2024

"Народ требует". В США заявили о переменах в противостоянии с Россией

Даже самые далекие от реальности американцы поняли, что США уже проиграли в конфликте на Украине, заявил бывший советник госсекретаря, полковник в отставке... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T03:22

2024-01-28T03:22

2024-01-28T03:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Даже самые далекие от реальности американцы поняли, что США уже проиграли в конфликте на Украине, заявил бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью журналу American Conservative."Даже для самых малоинформированных граждан (США. — Прим. ред.) война (конфликт на Украине. — Прим. ред.) не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок", — рассказал офицер.Уилкерсон добавил, что Москвой уже одержала победу в противостоянии с Западом. Американские санкции лишь сделали российскую экономику мощнее, а попытка достичь международной изоляции Москвы потерпела неудачу.По словам эксперта, вашингтонские элиты продолжают бороться с Россией на Украине лишь потому, что длительный конфликт приносит прибыль американским оборонным компаниям."Американский народ все больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы (с Россией. — Прим. ред.)", — говорится в статье.В четверг директор СВР Сергей Нарышкин рассказал РИА Новости, что, по закрытым соцопросам, население западных стран уже устало от конфликта на Украине. По его словам, в этих государствах мало кто верит в возможную победу над Россией, а граждане США и стран Европы не понимают, почему они должны страдать ради "банды Зеленского".

https://ria.ru/20240125/ukaz-1923327600.html

https://ria.ru/20240104/evropeytsy-1919720719.html

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в мире, украина, россия, сша