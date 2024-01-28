https://ria.ru/20240128/aeroport-1923949820.html

В аэропорту Чегдомына в Хабаровском крае построят внесезонную ВПП

В аэропорту Чегдомына в Хабаровском крае построят внесезонную ВПП - РИА Новости, 28.01.2024

В аэропорту Чегдомына в Хабаровском крае построят внесезонную ВПП

Всесезонную взлетно-посадочную полосу (ВПП) построят в аэропорту Чегдомына на севере Хабаровского края в этом году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:14

2024-01-28T11:14

2024-01-28T11:14

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

сибирская угольная энергетическая компания

экономика

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ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Всесезонную взлетно-посадочную полосу (ВПП) построят в аэропорту Чегдомына на севере Хабаровского края в этом году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "Аэропорт Чегдомына в Верхнебурениском районе Хабаровского края ждет знаковое обновление! Мы начинаем строить всесезонную взлётно-посадочною полосу. Почти 30 лет жители этой нашей северной территории были лишены возможности весной, летом и осенью пользоваться воздушным сообщением. Сейчас в аэропорту начались подготовительные работы. Строители завозят груз, готовят площадку", - написал Дегтярев. По его словам, масштабная реконструкция ВПП стартует в апреле, когда завершится зимняя полетная программа местного авиаперевозчика - "Хабаровских Авиалиний". "Окончить работы по проекту государственно-частного партнерства планируется в ноябре. Их стоимость - 215 миллионов рублей. И тогда Л-410 смогут круглогодично летать в Чегдомын: возить пассажиров и необходимые грузы", - заключил глава региона. По данным "Хабавиа", сейчас в аэропорту используется грунтовая полоса. Из-за особенностей суглинистой почвы в этом районе полёты в Чегдомын выполняются только зимой. Для круглогодичного авиасообщения нужна полоса с твёрдым покрытием. Помочь Верхнебуреинскому району с реконструкцией готова угольная компания "СУЭК" (АО "Сибирская угольная энергетическая компания"), уточняет авиакомпания. "В аэропортовой зоне уже организован склад грунта. Его хотят завезти до начала весенней распутицы. Грунт будет использован в качестве одного из слоёв для обновлённой полосы. В конце марта полёты в Чегдомын завершатся и можно будет приступать к реконструкции. Работы непосредственно на полосе планируют начать с наступлением тёплого периода - в апреле-мае", - сообщает "Хабавиа". В Чегдомыне проживает порядка 12 тысяч человек. Населенный пункт находится в 630 километрах северо-западнее Хабаровска и в 300 километрах к западу от Комсомольска-на-Амуре. Рабочий поселок с лета 2014 года включён в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением.

https://ria.ru/20240125/aeroport-1923335861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, сибирская угольная энергетическая компания, экономика