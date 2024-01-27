https://ria.ru/20240127/zemletryasenie-1923868328.html

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 27.01.2024

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Китая, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:38

2024-01-27T16:38

2024-01-27T16:39

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БИШКЕК, 27 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Китая, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии. По его данным, подземные толчки магнитудой 5,5 произошли в 15.03 (12.03 мск). Перед этим, в 6.37 (3.37 мск) в этом районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Сейсмологи выявили, что эпицентр подземных толчков находился в Китае в районе, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Однако они ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах интенсивность колебаний земной коры составила от 3 до 4 баллов. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 30 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,7. Как сообщили в МЧС республики, жертв и разрушений в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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в мире, киргизия, китай, бишкек