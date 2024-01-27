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В Гватемале произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 27.01.2024
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09:33 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/zemletryasenie-1923811009.html
В Гватемале произошло сильное землетрясение
В Гватемале произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 27.01.2024
В Гватемале произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Гватемале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T09:33
2024-01-27T09:33
в мире
гватемала (республика)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Гватемале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 05.52 по времени UTC (08.52 мск) в 36 километрах к юго-востоку от города Эскуинтла с населением 103 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 108 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240126/zemletryasenie-1923635575.html
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в мире, гватемала (республика), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Гватемала (республика), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Гватемале произошло сильное землетрясение

В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,1

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Гватемале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 05.52 по времени UTC (08.52 мск) в 36 километрах к юго-востоку от города Эскуинтла с населением 103 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 108 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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В миреГватемала (республика)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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