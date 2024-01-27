https://ria.ru/20240127/zemletryasenie-1923811009.html

В Гватемале произошло сильное землетрясение

В Гватемале произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 27.01.2024

В Гватемале произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Гватемале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T09:33

2024-01-27T09:33

2024-01-27T09:33

в мире

гватемала (республика)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Гватемале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 05.52 по времени UTC (08.52 мск) в 36 километрах к юго-востоку от города Эскуинтла с населением 103 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 108 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240126/zemletryasenie-1923635575.html

гватемала (республика)

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в мире, гватемала (республика), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)