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В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы

В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы - РИА Новости, 27.01.2024

В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы

В Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" открылось четвертое заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:54

2024-01-27T12:54

2024-01-27T14:39

выставка-форум "россия"

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мьянма

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" открылось четвертое заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что в рамках пленарного заседания комиссии участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования, увеличения взаимного турпотока. "Я верю, что четвертое заседание комиссии будет успешным, и мы увидим плоды текущего взаимодействия, а также найдем новые секторы для дальнейшего сотрудничества", — заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о, открывая сессию.

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москва, россия, мьянма, выставка-форум "россия"