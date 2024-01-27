Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:54 27.01.2024 (обновлено: 14:39 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/zasedanie-1923849225.html
В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы
В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы - РИА Новости, 27.01.2024
В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы
В Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" открылось четвертое заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:54
2024-01-27T14:39
выставка-форум "россия"
москва
россия
мьянма
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850443_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_752f16116ff590df194d6e3dbe37fb5d.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" открылось четвертое заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что в рамках пленарного заседания комиссии участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования, увеличения взаимного турпотока. "Я верю, что четвертое заседание комиссии будет успешным, и мы увидим плоды текущего взаимодействия, а также найдем новые секторы для дальнейшего сотрудничества", — заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о, открывая сессию.
москва
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850443_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_b6347b3951503508f8491b15ba4a86f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мьянма, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Мьянма, Выставка-форум "Россия"
В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы

В Москве открылось четвертое заседание межправительственной комиссии РФ и Мьянмы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Выставка Россия. IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" открылось четвертое заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что в рамках пленарного заседания комиссии участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования, увеличения взаимного турпотока.
"Я верю, что четвертое заседание комиссии будет успешным, и мы увидим плоды текущего взаимодействия, а также найдем новые секторы для дальнейшего сотрудничества", — заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о, открывая сессию.
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

Время семье: спортивные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердце России

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

Участница молодежного ансамбля национального танца ЭРКУ Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

Зарядка с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пленарной сессии Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, российская скелетонистка Ольга Потылицына и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

Открытие героической недели на стенде Санкт-Петербурга

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

Презентация книги Азбука блокадного Ленинграда с участием Евгения Лукина

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

Пленарная сессия Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

Участники ансамбля Атаман

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

Кулинарный мастер-класс от рестораторов Мурманской области

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

Торжественная церемония запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на выставке Россия

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияМьянмаВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала