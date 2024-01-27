В Москве открылось заседание межправительственной комиссии России и Мьянмы

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" открылось четвертое заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что в рамках пленарного заседания комиссии участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования, увеличения взаимного турпотока. "Я верю, что четвертое заседание комиссии будет успешным, и мы увидим плоды текущего взаимодействия, а также найдем новые секторы для дальнейшего сотрудничества", — заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о, открывая сессию.
Выставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" открылось четвертое заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что в рамках пленарного заседания комиссии участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования, увеличения взаимного турпотока.
"Я верю, что четвертое заседание комиссии будет успешным, и мы увидим плоды текущего взаимодействия, а также найдем новые секторы для дальнейшего сотрудничества", — заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о, открывая сессию.
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