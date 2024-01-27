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Более 530 миллионов рублей направил Сургутский район Югры на объекты спорта
Более 530 миллионов рублей направил Сургутский район Югры на объекты спорта - РИА Новости, 27.01.2024
Более 530 миллионов рублей направил Сургутский район Югры на объекты спорта
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направили за 5 лет более 530 миллионов рублей на строительство спортивных объектов, заявил РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:08
2024-01-27T08:08
2024-01-27T08:08
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направили за 5 лет более 530 миллионов рублей на строительство спортивных объектов, заявил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе отчета о проделанной работе за 2023 год на заседании районной думы. "За последние пять лет построено и введено 37 объектов спорта. Объем финансирования составил 533 миллиона рублей с учетом начала строительства шести новых объектов. Рост к уровню предыдущей пятилетки – на 127%", - сказал Трубецкой. По его словам, в прошлом году началось строительство трех крытых хоккейных кортов в Угуте, Лямина и Русскинской, двух многофункциональных спортивных комплекса в Лямина и Русскинской, а также плавательный бассейн в Федоровском. За счет увеличения площадей обеспеченность спортивными объектами составила 55,5% при плановом показателе 54,6% к 2024 году, отметил глава. Также, по его словам, площадь плоскостных сооружений составила 143 тысяч квадратных метров за счет ввода пяти круглогодичных площадок. В общей сложности, показатель числа жителей, регулярно занимающихся спортом, достиг 74%. "Проведено 1095 спортивных мероприятий. Количество участников на выездных соревнованиях составило 3400 человек, рост 6% к прошлому году. Победителей окружных, всероссийских и международных соревнований 774 человека", - добавил Трубецкой.
https://ria.ru/20240126/dokhody-1923702263.html
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сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направили за 5 лет более 530 миллионов рублей на строительство спортивных объектов, заявил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе отчета о проделанной работе за 2023 год на заседании районной думы.
"За последние пять лет построено и введено 37 объектов спорта. Объем финансирования составил 533 миллиона рублей с учетом начала строительства шести новых объектов. Рост к уровню предыдущей пятилетки – на 127%", - сказал Трубецкой.
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По его словам, в прошлом году началось строительство трех крытых хоккейных кортов в Угуте, Лямина и Русскинской, двух многофункциональных спортивных комплекса в Лямина и Русскинской, а также плавательный бассейн в Федоровском.
За счет увеличения площадей обеспеченность спортивными объектами составила 55,5% при плановом показателе 54,6% к 2024 году, отметил глава. Также, по его словам, площадь плоскостных сооружений составила 143 тысяч квадратных метров за счет ввода пяти круглогодичных площадок. В общей сложности, показатель числа жителей, регулярно занимающихся спортом, достиг 74%.
"Проведено 1095 спортивных мероприятий. Количество участников на выездных соревнованиях составило 3400 человек, рост 6% к прошлому году. Победителей окружных, всероссийских и международных соревнований 774 человека", - добавил Трубецкой.
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