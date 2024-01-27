https://ria.ru/20240127/yugra-1923805254.html

Более 530 миллионов рублей направил Сургутский район Югры на объекты спорта

Более 530 миллионов рублей направил Сургутский район Югры на объекты спорта - РИА Новости, 27.01.2024

Более 530 миллионов рублей направил Сургутский район Югры на объекты спорта

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направили за 5 лет более 530 миллионов рублей на строительство спортивных объектов, заявил РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:08

2024-01-27T08:08

2024-01-27T08:08

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направили за 5 лет более 530 миллионов рублей на строительство спортивных объектов, заявил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе отчета о проделанной работе за 2023 год на заседании районной думы. "За последние пять лет построено и введено 37 объектов спорта. Объем финансирования составил 533 миллиона рублей с учетом начала строительства шести новых объектов. Рост к уровню предыдущей пятилетки – на 127%", - сказал Трубецкой. По его словам, в прошлом году началось строительство трех крытых хоккейных кортов в Угуте, Лямина и Русскинской, двух многофункциональных спортивных комплекса в Лямина и Русскинской, а также плавательный бассейн в Федоровском. За счет увеличения площадей обеспеченность спортивными объектами составила 55,5% при плановом показателе 54,6% к 2024 году, отметил глава. Также, по его словам, площадь плоскостных сооружений составила 143 тысяч квадратных метров за счет ввода пяти круглогодичных площадок. В общей сложности, показатель числа жителей, регулярно занимающихся спортом, достиг 74%. "Проведено 1095 спортивных мероприятий. Количество участников на выездных соревнованиях составило 3400 человек, рост 6% к прошлому году. Победителей окружных, всероссийских и международных соревнований 774 человека", - добавил Трубецкой.

https://ria.ru/20240126/dokhody-1923702263.html

https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html

сургутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район