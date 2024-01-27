https://ria.ru/20240127/vzryv-1923844367.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 27.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в субботу раздались взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T13:55

2024-01-27T13:55

2024-01-27T13:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в субботу раздались взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

херсонская область

херсон

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херсонская область , херсон