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В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов
В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов - РИА Новости, 27.01.2024
В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов
В России разработали проект стационарных посадочных вышек "Ладонь" для бесконтактного заряда аккумуляторов беспилотников с помощью электромагнитной индукции,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:17
2024-01-27T08:17
2024-01-27T12:14
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России разработали проект стационарных посадочных вышек "Ладонь" для бесконтактного заряда аккумуляторов беспилотников с помощью электромагнитной индукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Пробыв в воздухе над "Ладонью" пять минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик", — пояснил автор проекта Михаил Климчук. Он отметил, что эти вышки можно будет использовать для подзарядки большинства типов дронов, а также размещения стационарных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у приграничных районов. "Потенциальные клиенты — нефтяные и газовые компании, где сеть стационарных посадочных вышек позволит обеспечить постоянный мониторинг целостности нефте- и газопроводов", — сказал Климчук.Кроме того, такая разработка может быть востребована в сфере логистики, транспорта, сельского хозяйства, геодезии и в других областях, где нужны продолжительные полетные миссии.Планируется, что решение выйдет на рынок в течение ближайших двух лет после успешного завершения тестирования и получения необходимых сертификатов.По словам автора, проект представлен в треке "Технологическое развитие" форума "Сильные идеи для нового времени", который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".
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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Новое оружие России
В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов
НТИ: в России разработали вышки "Ладонь" для бесконтактной подзарядки дронов
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России разработали проект стационарных посадочных вышек "Ладонь" для бесконтактного заряда аккумуляторов беспилотников с помощью электромагнитной индукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Пробыв в воздухе над "Ладонью" пять минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик", — пояснил автор проекта Михаил Климчук.
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Он отметил, что эти вышки можно будет использовать для подзарядки большинства типов дронов, а также размещения стационарных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у приграничных районов.
"Потенциальные клиенты — нефтяные и газовые компании, где сеть стационарных посадочных вышек позволит обеспечить постоянный мониторинг целостности нефте- и газопроводов", — сказал Климчук.
Кроме того, такая разработка может быть востребована в сфере логистики, транспорта, сельского хозяйства, геодезии и в других областях, где нужны продолжительные полетные миссии.
Планируется, что решение выйдет на рынок в течение ближайших двух лет после успешного завершения тестирования и получения необходимых сертификатов.
По словам автора, проект представлен в треке "Технологическое развитие" форума "Сильные идеи для нового времени", который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".
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