https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html

В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов

В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов - РИА Новости, 27.01.2024

В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов

В России разработали проект стационарных посадочных вышек "Ладонь" для бесконтактного заряда аккумуляторов беспилотников с помощью электромагнитной индукции,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:17

2024-01-27T08:17

2024-01-27T12:14

технологии

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национальная технологическая инициатива (нти)

новое оружие россии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России разработали проект стационарных посадочных вышек "Ладонь" для бесконтактного заряда аккумуляторов беспилотников с помощью электромагнитной индукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Пробыв в воздухе над "Ладонью" пять минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик", — пояснил автор проекта Михаил Климчук. Он отметил, что эти вышки можно будет использовать для подзарядки большинства типов дронов, а также размещения стационарных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у приграничных районов. "Потенциальные клиенты — нефтяные и газовые компании, где сеть стационарных посадочных вышек позволит обеспечить постоянный мониторинг целостности нефте- и газопроводов", — сказал Климчук.Кроме того, такая разработка может быть востребована в сфере логистики, транспорта, сельского хозяйства, геодезии и в других областях, где нужны продолжительные полетные миссии.Планируется, что решение выйдет на рынок в течение ближайших двух лет после успешного завершения тестирования и получения необходимых сертификатов.По словам автора, проект представлен в треке "Технологическое развитие" форума "Сильные идеи для нового времени", который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20240126/dron-1923546521.html

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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)