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Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области - РИА Новости, 27.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области
Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:58
2024-01-27T10:58
2024-01-27T10:58
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происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 33 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты они провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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происшествия, херсонская область , днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (город)
Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области
ВСУ за день нанесли 49 ударов по селам левого берега Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 33 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты они провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник.
Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.