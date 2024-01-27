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Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/vsu-1923820066.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области - РИА Новости, 27.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области
Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:58
2024-01-27T10:58
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 33 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты они провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
херсонская область
днепр (город)
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происшествия, херсонская область , днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (город)
Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области

ВСУ за день нанесли 49 ударов по селам левого берега Днепра в Херсонской области

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 33 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты они провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник.
Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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