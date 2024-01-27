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Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области - РИА Новости, 27.01.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли 49 ударов по селам в Херсонской области

Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:58

2024-01-27T10:58

2024-01-27T10:58

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 49 артиллерийских ударов по 10 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 33 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты они провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

херсонская область

днепр (город)

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происшествия, херсонская область , днепр (город)