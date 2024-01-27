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Премьер Румынии прокомментировал возможность возникновения войны в Европе - РИА Новости, 27.01.2024
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11:54 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/voyna-1923828337.html
Премьер Румынии прокомментировал возможность возникновения войны в Европе
Премьер Румынии прокомментировал возможность возникновения войны в Европе - РИА Новости, 27.01.2024
Премьер Румынии прокомментировал возможность возникновения войны в Европе
Премьер Румынии Марчел Чолаку прокомментировал возможность возникновения военного конфликта в Европе, заявив, что не видит причин готовиться к войне. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:54
2024-01-27T11:54
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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку прокомментировал возможность возникновения военного конфликта в Европе, заявив, что не видит причин готовиться к войне. Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий". "Нет необходимости готовиться к войне", - заявил премьер-министр журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Сандерса и Писториуса. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240126/voyna-1923669349.html
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европа, румыния, в мире
Европа, Румыния, В мире
Премьер Румынии прокомментировал возможность возникновения войны в Европе

Премьер Румынии Чолаку заявил, что не видит необходимости готовиться к войне

© Sputnik / OsmatescoПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Sputnik / Osmatesco
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку прокомментировал возможность возникновения военного конфликта в Европе, заявив, что не видит причин готовиться к войне.
Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий".
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"Нет необходимости готовиться к войне", - заявил премьер-министр журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Сандерса и Писториуса.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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