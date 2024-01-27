https://ria.ru/20240127/vodorod-1923863718.html

В России идет работа над внедрением водорода, заявили в Минэнерго

В России идет работа над внедрением водорода, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 27.01.2024

В России идет работа над внедрением водорода, заявили в Минэнерго

Работа над внедрением водорода в России идет, он свою нишу точно займет, но "хайпа" в отношении этого вида энергетики уже нет, заявил первый заместитель... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:08

2024-01-27T16:08

2024-01-27T16:08

выставка-форум "россия"

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работа над внедрением водорода в России идет, он свою нишу точно займет, но "хайпа" в отношении этого вида энергетики уже нет, заявил первый заместитель министра энергетики РФ на выставке-форуме "Россия". "Мы всегда, еще в самом начале говорили, что надо найти оптимальный путь, который не станет чрезмерным бременем. То, что я про ВИЭ говорил, то же самое и про водород можно сказать. У него есть свои четкие (области - ред.) применения, они по-любому будут. Водород свою нишу займет, ограниченную. И мы продолжаем работу по данному направлению, но, опять же, "хайповая часть" ушла, но сейчас мы видим решения, такие, как электроснабжение автономных потребителей продолжается... у нас есть удаленные лагеря, промыслы, там это все возможно", - сказал он, выступая на Дне энергетики. "Работы продолжаются над топливной энергией, потому что для беспилотников, на водном транспорте найдется ему применение. Но это делается без какого-то "хайпа" дополнительного, плюс мы находимся все равно в самом начале пути", - добавил Сорокин.

https://ria.ru/20240109/vodorod-1920235827.html

россия

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россия, выставка-форум "россия"