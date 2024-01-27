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Вильнюс с сентября отменит русский язык как второй иностранный в школах - РИА Новости, 27.01.2024
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16:50 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/vilnyus-1923869895.html
Вильнюс с сентября отменит русский язык как второй иностранный в школах
Вильнюс с сентября отменит русский язык как второй иностранный в школах - РИА Новости, 27.01.2024
Вильнюс с сентября отменит русский язык как второй иностранный в школах
Мэрия Вильнюса с нового учебного года не будет предлагать шестиклассникам на выбор русский язык в качестве второго иностранного, оставив только языки Евросоюза, РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:50
2024-01-27T16:50
в мире
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вильнюс
латвия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэрия Вильнюса с нового учебного года не будет предлагать шестиклассникам на выбор русский язык в качестве второго иностранного, оставив только языки Евросоюза, заявил вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис. "С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Самоуправление создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы сменить его на какой-нибудь язык Евросоюза", - приводит слова Шилериса портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, шестиклассникам предложат, помимо традиционных немецкого и французского языков, также испанский, который в этом учебном году в Вильнюсе изучают менее 200 детей. Со следующего он будет введен в пяти новых школах. Вице-мэр уточнил, что на расширение преподавания языков ЕС в вильнюсских школах и "замену" русского языка в городском бюджете предусмотрен один миллион евро. В начале января министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте ранее заявила, что разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова также выступила против такого решения, поскольку закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих. Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что не видит в русскоязычных школах угрозы. Лидер литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте заявила, что Якштас должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать необдуманных заявлений. Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в 2022-2023 учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, в то время как немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1800. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет. В сентябре 2022 года сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский. Русский язык имеет статус иностранного. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи. Как подчеркнул российский лидер, "это их дело", но "это их не украшает".
https://ria.ru/20240110/putin-1920509703.html
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в мире, литва, вильнюс, латвия, владимир путин, евросоюз
В мире, Литва, Вильнюс, Латвия, Владимир Путин, Евросоюз
Вильнюс с сентября отменит русский язык как второй иностранный в школах

Вице-мэр: Вильнюс с сентября отменит русский как второй иностранный в школах

© РИА Новости / Надежда Кульбине | Перейти в медиабанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэрия Вильнюса с нового учебного года не будет предлагать шестиклассникам на выбор русский язык в качестве второго иностранного, оставив только языки Евросоюза, заявил вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис.
"С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Самоуправление создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы сменить его на какой-нибудь язык Евросоюза", - приводит слова Шилериса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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По его словам, шестиклассникам предложат, помимо традиционных немецкого и французского языков, также испанский, который в этом учебном году в Вильнюсе изучают менее 200 детей. Со следующего он будет введен в пяти новых школах.
Вице-мэр уточнил, что на расширение преподавания языков ЕС в вильнюсских школах и "замену" русского языка в городском бюджете предусмотрен один миллион евро.
В начале января министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии.
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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте ранее заявила, что разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова также выступила против такого решения, поскольку закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих. Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что не видит в русскоязычных школах угрозы. Лидер литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте заявила, что Якштас должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать необдуманных заявлений.
Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в 2022-2023 учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, в то время как немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1800. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет.
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В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи. Как подчеркнул российский лидер, "это их дело", но "это их не украшает".
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