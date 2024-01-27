https://ria.ru/20240127/video-1923818037.html
Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе
Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе - РИА Новости, 27.01.2024
Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе
Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили опорные пункты украинских войск, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили опорные пункты украинских войск, видео предоставило Минобороны РФ. По информации военного ведомства, операторы боевых беспилотников группировки войск "Восток" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. FPV-дрон (First-Person View - вид от первого лица) – беспилотник, фронтальная камера которого передает изображение на видеоочки оператора, благодаря чему создается ощущение полета в воздушном пространстве. FPV-беспилотники требуют определенного опыта управления, так как обычно лишены стабилизации и обладают большей скоростью полета по сравнению с другими БПЛА аналогичных типов.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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Работа беспилотников группировки войск "Восток" в зоне СВО
Работа беспилотников группировки войск "Восток" в зоне СВО
2024-01-27T10:46
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе
Минобороны показало кадры поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе