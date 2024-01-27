https://ria.ru/20240127/video-1923818037.html

Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе

Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе - РИА Новости, 27.01.2024

Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе

Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили опорные пункты украинских войск, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:46

2024-01-27T10:46

2024-01-27T10:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили опорные пункты украинских войск, видео предоставило Минобороны РФ. По информации военного ведомства, операторы боевых беспилотников группировки войск "Восток" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. FPV-дрон (First-Person View - вид от первого лица) – беспилотник, фронтальная камера которого передает изображение на видеоочки оператора, благодаря чему создается ощущение полета в воздушном пространстве. FPV-беспилотники требуют определенного опыта управления, так как обычно лишены стабилизации и обладают большей скоростью полета по сравнению с другими БПЛА аналогичных типов.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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Работа беспилотников группировки войск "Восток" в зоне СВО Работа беспилотников группировки войск "Восток" в зоне СВО 2024-01-27T10:46 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность