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Польский генерал сообщил ужасные новости Украине - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 27.01.2024 (обновлено: 13:10 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923835130.html
Польский генерал сообщил ужасные новости Украине
Польский генерал сообщил ужасные новости Украине - РИА Новости, 27.01.2024
Польский генерал сообщил ужасные новости Украине
Украина и Запад находятся в ужасном положениииз-за положения на фронте, заявил в интервью Onet польский генерал Леон Коморницкий. "Ситуация критическая,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:49
2024-01-27T13:10
специальная военная операция на украине
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украина
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина и Запад находятся в ужасном положениииз-за положения на фронте, заявил в интервью Onet польский генерал Леон Коморницкий. "Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность за то, что там творится", — сказал он. Генерал указал на отсутствие бесперебойного снабжения украинцев техникой и боеприпасами. "Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает", — отметил он. Коморницкий добавил, что действия российской армии и ситуация на фронте все сильнее сказывается на настроениях внутри украинской армии. Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне". Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ria.ru/20240127/zelenskiy-1923815757.html
https://ria.ru/20240126/artilleriya-1923441553.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Польский генерал сообщил ужасные новости Украине

Польский генерал Коморницкий назвал положение Украины и Запада критическим

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина и Запад находятся в ужасном положениииз-за положения на фронте, заявил в интервью Onet польский генерал Леон Коморницкий.

"Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность за то, что там творится", — сказал он.
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Генерал указал на отсутствие бесперебойного снабжения украинцев техникой и боеприпасами.

"Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает", — отметил он.

Коморницкий добавил, что действия российской армии и ситуация на фронте все сильнее сказывается на настроениях внутри украинской армии.

Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне".

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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