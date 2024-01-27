Польский генерал сообщил ужасные новости Украине
Польский генерал Коморницкий назвал положение Украины и Запада критическим
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина и Запад находятся в ужасном положениииз-за положения на фронте, заявил в интервью Onet польский генерал Леон Коморницкий.
"Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность за то, что там творится", — сказал он.
"Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность за то, что там творится", — сказал он.
Генерал указал на отсутствие бесперебойного снабжения украинцев техникой и боеприпасами.
"Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает", — отметил он.
Коморницкий добавил, что действия российской армии и ситуация на фронте все сильнее сказывается на настроениях внутри украинской армии.
Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
"Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает", — отметил он.
Коморницкий добавил, что действия российской армии и ситуация на фронте все сильнее сказывается на настроениях внутри украинской армии.
Ранее газета Financial Times писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".