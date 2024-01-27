https://ria.ru/20240127/ukraina-1923821725.html

Блинкен предложил Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине

Блинкен предложил Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине - РИА Новости, 27.01.2024

Блинкен предложил Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен предлагает Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинах дополнительную... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:22

2024-01-27T11:22

2024-01-27T11:22

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АФИНЫ, 27 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предлагает Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. Это предложение содержится в письме Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакиса, текст письма распространила пресс-служба премьера. Блинкен уведомил Мицотакиса, что государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Греции самолетов F-35 и передачу вооружения примерно на 8,6 миллиарда долларов. "Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования) в размере до 200 миллионов долларов для Греции", - говорится в письме. Блинкен пообещал рассмотреть запрос Греции на самолеты-заправщики КС-135. Поставки F-16 Киеву не окажут влияния на ход СВО, сообщал ранее МИД РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923812759.html

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в мире, украина, греция, россия, энтони блинкен, кириакос мицотакис, сергей лавров, нато