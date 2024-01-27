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Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923812759.html
Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине
Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 27.01.2024
Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил в интервью новостному изданию Teraz, что поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:15
2024-01-27T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
роберт фицо
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил в интервью новостному изданию Teraz, что поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Украине. Фицо ранее встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Ужгороде. По итогам встречи Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний. "Мы принесли (на встречу с украинским премьером - ред.) гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", - сказал Фицо. По его словам, встреча в Ужгороде прошла в прагматичном ключе, а в скором времени украинский премьер может нанести ответный визит в Словакию для обсуждения реализации совместных проектов. "Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - сказал Фицо. Ранее Фицо говорил, что, если ЕС выделит 50 миллиардов евро Украине, это повлечёт сотни тысяч жертв и улучшение переговорной позиции России, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине

Премьер Словакии Фицо заявил, что поддержал выделение ЕС 50 млрд евро Украине

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил в интервью новостному изданию Teraz, что поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Украине.
Фицо ранее встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Ужгороде. По итогам встречи Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний.
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"Мы принесли (на встречу с украинским премьером - ред.) гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", - сказал Фицо.
По его словам, встреча в Ужгороде прошла в прагматичном ключе, а в скором времени украинский премьер может нанести ответный визит в Словакию для обсуждения реализации совместных проектов.
«
"Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - сказал Фицо.
Ранее Фицо говорил, что, если ЕС выделит 50 миллиардов евро Украине, это повлечёт сотни тысяч жертв и улучшение переговорной позиции России, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоберт ФицоЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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