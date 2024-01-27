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Политолог заявил, что выборы на Украине неизбежно сфальсифицируют - РИА Новости, 27.01.2024
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07:04 27.01.2024 (обновлено: 07:07 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923802745.html
Политолог заявил, что выборы на Украине неизбежно сфальсифицируют
Политолог заявил, что выборы на Украине неизбежно сфальсифицируют - РИА Новости, 27.01.2024
Политолог заявил, что выборы на Украине неизбежно сфальсифицируют
Выборы президента Украины, которые по закону должны пройти до конца марта, вероятнее всего не состоятся, но даже если будет решено их провести, то в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T07:04
2024-01-27T07:07
украина
сша
киев
сергей михеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Выборы президента Украины, которые по закону должны пройти до конца марта, вероятнее всего не состоятся, но даже если будет решено их провести, то в существующих условиях их результаты будут неизбежно сфальсифицированы, заявил политолог Сергей Михеев в эфире радио "Спутник в Крыму". "Пока непохоже, чтобы они (выборы) там были, не ведется к ним реальной подготовки. По идее выборы должны быть объявлены, сроки поджимают. Ведутся разговоры о создании коалиционного правительства, но и тут непонятно, кто и как это будете делать. Все это снизит легитимность украинской власти как таковой, и второе – это обострит внутриполитическую борьбу за власть на самой Украине, потому что после 31 марта возникает вопрос (Владимиру) Зеленскому – а кто ты такой, если твой мандат закончился и выборов нет" , - сказал Михеев. По мнению политолога, отсутствие выборов может быть выгодно кураторам Украины в США – таким образом проще "перетасовать" верхушку власти в Киеве. Но в том случае, если выборы будут объявлены, их результаты заранее вызывают огромные сомнения, считает эксперт. "В том то и дело, что если их организовывать, то придется просто рисовать результаты, придется делать имитацию. Во-первых, большое количество территорий не контролируется, во-вторых, огромное количество людей уехало из Украины в разные страны мира, и организовать там эффективно голосование будет крайне сложно. Ну в самой Украине огромное количество людей находится в армии. Можно ли в этих реально фронтовых условиях организовать голосование - большой вопрос. То есть, если устраивать выборы, то изначально это будет подтасовка и фальсификация. Думаю, что Зеленский это понимает, и здесь такая дилемма: зачистить все пространство, создать коалиционное правительство, а самому быть во главе диктатором, хотя, на мой взгляд, и это будет сложно. Или фальсифицировать весь процесс – но тогда это вызовет неизбежно напряженность на Украине", – добавил Михеев.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923798748.html
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украина, сша, киев, сергей михеев, в мире
Украина, США, Киев, Сергей Михеев, В мире
Политолог заявил, что выборы на Украине неизбежно сфальсифицируют

Михеев: выборы на Украине, в случае их проведения, будут имитацией

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Выборы президента Украины, которые по закону должны пройти до конца марта, вероятнее всего не состоятся, но даже если будет решено их провести, то в существующих условиях их результаты будут неизбежно сфальсифицированы, заявил политолог Сергей Михеев в эфире радио "Спутник в Крыму".
«
"Пока непохоже, чтобы они (выборы) там были, не ведется к ним реальной подготовки. По идее выборы должны быть объявлены, сроки поджимают. Ведутся разговоры о создании коалиционного правительства, но и тут непонятно, кто и как это будете делать. Все это снизит легитимность украинской власти как таковой, и второе – это обострит внутриполитическую борьбу за власть на самой Украине, потому что после 31 марта возникает вопрос (Владимиру) Зеленскому – а кто ты такой, если твой мандат закончился и выборов нет" , - сказал Михеев.
По мнению политолога, отсутствие выборов может быть выгодно кураторам Украины в США – таким образом проще "перетасовать" верхушку власти в Киеве. Но в том случае, если выборы будут объявлены, их результаты заранее вызывают огромные сомнения, считает эксперт.
"В том то и дело, что если их организовывать, то придется просто рисовать результаты, придется делать имитацию. Во-первых, большое количество территорий не контролируется, во-вторых, огромное количество людей уехало из Украины в разные страны мира, и организовать там эффективно голосование будет крайне сложно. Ну в самой Украине огромное количество людей находится в армии. Можно ли в этих реально фронтовых условиях организовать голосование - большой вопрос. То есть, если устраивать выборы, то изначально это будет подтасовка и фальсификация. Думаю, что Зеленский это понимает, и здесь такая дилемма: зачистить все пространство, создать коалиционное правительство, а самому быть во главе диктатором, хотя, на мой взгляд, и это будет сложно. Или фальсифицировать весь процесс – но тогда это вызовет неизбежно напряженность на Украине", – добавил Михеев.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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