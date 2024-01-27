https://ria.ru/20240127/ukraina-1923798748.html

В Европарламенте признались в сокрытии важного факта об Украине

В Европарламенте признались в сокрытии важного факта об Украине - РИА Новости, 27.01.2024

В Европарламенте признались в сокрытии важного факта об Украине

Евросоюз лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T05:07

2024-01-27T05:07

2024-01-27T15:27

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мик уоллес

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евросоюз

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Евросоюз лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."ЕС превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза", — возмутился политик.Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Еврокомиссия до сих пор рассчитывает согласовать масштабное финансирование Киева, несмотря на противодействие Венгрии. Депутаты Европарламента опасаются, что ЕК вновь пойдет на неприемлемые, по их мнению, уступки венгерскому премьеру.Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Будапешта специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание финансирования ЕС для Венгрии.Премьер Виктор Орбан заявлял, что страна выполнила весь список требований комиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы, но в ЕК решили сохранить предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств из фондов ЕС.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923203568.html

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в мире, украина, венгрия, ирландия, мик уоллес, виктор орбан, евросоюз, европарламент, еврокомиссия