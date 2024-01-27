https://ria.ru/20240127/ukaz-1923909795.html

Путин подписал указ о праве ЭЗО не раскрывать информацию о деятельности

Путин подписал указ о праве ЭЗО не раскрывать информацию о деятельности - РИА Новости, 27.01.2024

Путин подписал указ о праве ЭЗО не раскрывать информацию о деятельности

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимым организациями (ЭЗО) право не раскрывать информацию о деятельности,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:34

2024-01-27T22:34

2024-01-27T22:34

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимым организациями (ЭЗО) право не раскрывать информацию о деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как говорится в указе, ЭЗО имеют право не придавать огласке информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законами РФ об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, аудиторской деятельности и других. Кроме того, в документе подчеркивается, что в случае запроса информации от федеральных органов исполнительной власти компании обязаны предоставить данные, однако они не должны быть опубликованными публично. Под ЭЗО сейчас понимается российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ. Перечень ЭЗО формирует правительство. Для попадания в него российская организация должна соответствовать одному или нескольким критериям - например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более 4 тысяч сотрудников. Принятый этим летом закон позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Этот антисанкционный закон вступил в силу 4 сентября 2023 года. Действующий закон предусматривает, что после решения суда о приостановке прав иностранной холдинговой компании у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации. В ноябре группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который оставляет эту обязанность, но добавляет право вступить в прямое владение для иностранцев.

https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, госдума рф