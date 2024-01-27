https://ria.ru/20240127/ugroza-1923805391.html

В Красноярске заподозрили подростка в фейковом сообщении о теракте в школе

В Красноярске заподозрили подростка в фейковом сообщении о теракте в школе - РИА Новости, 27.01.2024

В Красноярске заподозрили подростка в фейковом сообщении о теракте в школе

Полиция подозревает ученика одной из школ Красноярска в написании комментария, содержащего ложное сообщение об акте терроризма, к фейковому анонимному сообщению РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:13

2024-01-27T08:13

2024-01-27T08:13

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Полиция подозревает ученика одной из школ Красноярска в написании комментария, содержащего ложное сообщение об акте терроризма, к фейковому анонимному сообщению якобы об угрозе готовящегося теракта в учебном заведении, которое неизвестные рассылали 23 января в родительские чаты. В четверг антитеррористическая комиссия региона сообщила, что анонимные сообщения с фейковыми угрозами об актах терроризма массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, сотрудники правоохранительных органов ищут авторов. По ее данным, 23 января "по красноярским родительским чатам в социальных сетях поступили анонимные сообщения об актах терроризма". Официальными ведомствами данная информация была опровергнута. Мэрия обратилась к жителям с просьбой ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, проявлять спокойствие и бдительность, а также ориентироваться на сведения из официальных источников информации. "Однако 24 января в дежурную часть отдела полиции №9 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от директора одной из школ города. Он рассказал, что под публикацией о распространении фейков в официальном сообществе образовательного учреждения в соцсети неизвестный пользователь оставил комментарий, подтверждающий опасность причинения вреда школе", - говорится в сообщении. По данным краевого главка МВД, правоохранители проверили информацию и опасных предметов не обнаружили. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили, что комментарий был оставлен с аккаунта, принадлежащего ученику данной школы. В квартире подростка обнаружены и изъяты сотовый телефон и компьютер, сообщает ведомство. "В отношении школьника следственным отделом №9 СУ МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает главк.

https://ria.ru/20231203/feyki-1913509002.html

https://ria.ru/20220201/podrostok-1770412239.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск