https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923129496.html

В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах

В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах - РИА Новости, 24.01.2024

В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах

Анонимные сообщения с фейковыми угрозами об актах терроризма массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, правоохранители ищут авторов,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:29

2024-01-24T08:29

2024-01-24T08:29

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 24 янв – РИА Новости. Анонимные сообщения с фейковыми угрозами об актах терроризма массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, правоохранители ищут авторов, информирует антитеррористическая комиссия региона в Telegram-канале мэрии. По ее данным, 23 января "по красноярским родительским чатам в социальных сетях поступили анонимные сообщения об актах терроризма", причем "аналогичные заведомо ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов". "В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по обеспечению безопасности граждан, а также ведут работу по установлению источника ложной информации", - говорится в сообщении мэрии Красноярска. Мэрия обращается к жителям с просьбой ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, проявлять спокойствие и бдительность, а также ориентироваться на сведения из официальных источников информации.

https://ria.ru/20220201/podrostok-1770412239.html

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск