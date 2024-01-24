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В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах - РИА Новости, 24.01.2024
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08:29 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923129496.html
В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах
В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах - РИА Новости, 24.01.2024
В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах
Анонимные сообщения с фейковыми угрозами об актах терроризма массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, правоохранители ищут авторов,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:29
2024-01-24T08:29
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 24 янв – РИА Новости. Анонимные сообщения с фейковыми угрозами об актах терроризма массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, правоохранители ищут авторов, информирует антитеррористическая комиссия региона в Telegram-канале мэрии. По ее данным, 23 января "по красноярским родительским чатам в социальных сетях поступили анонимные сообщения об актах терроризма", причем "аналогичные заведомо ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов". "В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по обеспечению безопасности граждан, а также ведут работу по установлению источника ложной информации", - говорится в сообщении мэрии Красноярска. Мэрия обращается к жителям с просьбой ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, проявлять спокойствие и бдительность, а также ориентироваться на сведения из официальных источников информации.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске в родительские школьные чаты поступили угрозы о терактах

В Красноярске силовики ищут авторов фейковых угроз в школьных родительских чатах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 24 янв – РИА Новости. Анонимные сообщения с фейковыми угрозами об актах терроризма массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, правоохранители ищут авторов, информирует антитеррористическая комиссия региона в Telegram-канале мэрии.
По ее данным, 23 января "по красноярским родительским чатам в социальных сетях поступили анонимные сообщения об актах терроризма", причем "аналогичные заведомо ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов".
«
"В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по обеспечению безопасности граждан, а также ведут работу по установлению источника ложной информации", - говорится в сообщении мэрии Красноярска.
Мэрия обращается к жителям с просьбой ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, проявлять спокойствие и бдительность, а также ориентироваться на сведения из официальных источников информации.
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